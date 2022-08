‘Mapi’: Adriana Torrebejano confiesa cuál es su mayor manía con los móviles

Mapi, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en uno de los programas de televisión que más éxito está cosechando. El pasado miércoles 17 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega, en la que Natalia, Daniel Diges y Adriana Torrebejano se convirtieron en absolutos protagonistas.

Y es que los tres invitados llegaron al plató de Mapi dispuestos a dar mucho juego, y cumplieron con todas las expectativas. A tal punto llegó la cosa que Jandro no tardó en calificar al representante de España en Eurovisión 2010 como “el primer tramposo de la historia del programa». ¡Nada más y nada menos!

Por si fuera poco, el presentador de Mapi también quiso dirigirse a Adriana Torrebejano: “Le voy a dar un consejo a tus compañeros”. Acto seguido, preguntó lo siguiente al resto de los invitados: “¿Habéis traído el móvil?”. Daniel Diges desveló que estaba en el camerino, por lo que Jandro aprovechó la respuesta para dar a conocer una información.

“Sobre todo que no os coja el teléfono Adriana”, aseguró. Como era de esperar, Adriana Torrebejano estalló a reír. Aun así, quiso saber por qué Jandro había hecho una afirmación de ese calibre. El presentador fue contundente: “Quiero avisarles para que sepan cómo eres. ¿En el camerino? Muy mal…”

Es entonces cuando Jandro fue más allá: “Cuéntales lo que haces cuando ves un móvil solo”. Adriana Torrebejano terminó sincerándose: “Porque no he visto ningún teléfono abandonado o cargando, pero sí que me gusta coger los móviles ajenos cuando la gente no presta atención para hacerme una foto y… ¡ya la verán!».

Daniel Diges no pudo evitar quedarse en shock ante lo que su compañera en Mapi acababa de confesar: “¿En serio? ¡Eso es buenísimo! Me ha dado una idea”. Natalia, por su parte, reconoció que iba a revisar su teléfono móvil “por si acaso”. Jandro fue el que lanzó una advertencia al respecto: “Cuidado con lo que os encontráis”. Sin duda, ¡este fue uno de los grandes momentos de la noche!