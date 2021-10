El pasado lunes 25 de octubre se emitió en Telecinco un nuevo programa de ‘El debate de las tentaciones’ dirigido por Sandra Barneda. Esta vez contaban con invitados especiales como Manuel González y Cristian Jerez, asuntos pendientes de esta edición. Marina García iba a ser otra de las invitadas, pero anunció a través de sus redes sociales que por un tema de salud no iba a poder acudir esa noche.

Tanto Manuel como Suso Álvarez son dos personas que se desenvuelven en ataques a la hora de debatir, pero esta vez fue el gaditano quien arremetió contra el colaborador de Telecinco. La situación empezó a calentarse cuando Sandra preguntó al concursante si daría la vida por Lucía, a lo que él respondió: «¿Por qué no? Es una persona que he querido mucho durante tres años y medio”. “Le has querido mucho y le has engañado mucho también” respondió el colaborador inmediatamente, ante la atenta mirada del andaluz que rápidamente cambió su actitud. Tanto es así que dio comienzo a una guerra entre ambos.

“Llevas varios debates en los que dices que yo le tengo envidia a Isaac y que Isaac a mí me hace un ocho. ¿Tú sabes a quién le tengo yo envidia? A ti, que llevas un chorro de años trabajando aquí y no tienes ni idea de comentar un reality”, le responde González a Álvarez ante sus críticas.

Rápidamente, Terelu salió en defensa del ex concursante de ‘Gran Hermano 16’, indicando al andaluz que sus palabras han estado fuera de lugar.: “Yo tengo muchas diferencias con Suso, pero creo que si alguien ha demostrado muchos años que se ha ganado un sitio aquí se llama Suso”. Seguidamente es Sandra Barneda quien se dirige a Manuel para dejarle claro que la cadena valora a Suso como colaborador: “Si no estás de acuerdo con los argumentos que dice Suso creo que tienes la inteligencia suficiente como para vencer sus argumentos desde argumentos y no desde descalificativos”.

Finalmente, el ex gran hermano se dirige al concursante de ‘La Última Tentación’ para apaciguar el ambiente y le pide disculpas. “Si hay algo de mí que te haya ofendido, te pido perdón, porque nunca lo he hecho de manera personal”, son las últimas palabras de Álvarez para acabar esta discusión generada entre ambos.