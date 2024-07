Manuel Carrasco se sincera sobre el miedo escénico que sigue padeciendo: «Me dan ganas de vomitar»

Conseguir conquistar al público a través de la música es un don que muchos artistas logran cumplir, sin importar su especialidad. Pero, también hacerlo a través de la personalidad, talento y carisma, es algo que solo unos pocos han logrado, entre ellos, Manuel Carrasco.

El artista de isla Cristina se ha convertido en el referente de miles de personas, con el paso del tiempo, y no es para menos. Cada vez son más los seguidores que se unen a su club de fans y entonan sus canciones vayan por donde vayan. Un hito tras otro que, recientemente, le ha permitido consagrarse como el primer cantante nacional en llenar el Estadio Santiago Bernabéu.

La pasada noche del 29 de junio, Manuel Carrasco se reencontró con su querido público en el cierre final de su exitosa gira de Corazón y Flecha. Un tour inolvidable donde su espectáculo en la capital española ha sido una de las noches más gloriosas de su carrera profesional.

Ahora, el artista continúa trabajando en su nueva música. Pero, también le ha concedido una entrevista a la revista GQ. Unas declaraciones donde el intérprete de Qué bonito es querer ha vuelto a destacar por su naturalidad y humildad. Todo ello sumado a su inesperada confesión sobre el miedo escénico.

Manuel Carrasco ha explicado que el tiempo ni la experiencia le han ayudado a eliminar los nervios previos a un espectáculo. «Que no se te vaya la pinza es fundamental. Me voy al lado contrario del éxito de manera natural. Bajo del escenario y no vivo una vida de estrella», comenzó diciendo.

«Hasta antes de subir, me dan ganas de vomitar de los nervios que tengo, el escenario es el sitio en el que menos natural me veo, necesito hacer una transformación: eso que sucede ahí arriba, esa persona que veis, solo existe aquí entre músicos y focos. Mi vida no es así», agrega.

Asimismo, el artista ha confesado que es consciente de la popularidad y el éxito que rodea su carrera. Pero, ha sabido gestionar la situación para seguir siendo el mismo Manuel de siempre y que la fama no le pase factura. «Tú tienes que estar fuerte y por encima de todo lo que te venga. Te voy a poner un ejemplo, parece una tontería, pero no lo es», comenzó explicando.

«El tío que se sube al escenario, pero luego no es capaz de ir al supermercado… es raro, ¿no? Eso no está bien equilibrado, compadre. A lo mejor quiere ir, pero piensa que no cuadra, yo lo he visto muchas veces. Dios mío, qué ladrillazo tienes, ¡si no hay nada más bonito que ir a comprar tú las aceitunas!», dijo.

Manuel Carrasco: «Yo vengo de esa infancia humilde que mezcla las inseguridades con las ganas»

El cantante ha confesado que su forma de ser y ver la vida es gracias, también, a la forma en la que le han educado sus padres. «Estoy seguro de que mi manera de trabajar viene porque me he criado así. Mi infancia está llena de intentar hacer las cosas desde un lugar no privilegiado. La gente me decía: a ti no te toca esto, esto no es para ti, tú vienes de un barrio y un entorno donde todo esto no sucede», confiesa al medio.

«Lo tengo muy clavado, y lo canto siempre que puedo, cada vez más», admite. Manuel Carrasco es la clara imagen del esfuerzo y la superación, un duro trabajo que le ha ofrecido la vida y la carrera que siempre soñó.

«La infancia nos marca muchísimo, para lo bueno y para lo malo, está grabada a fuego. La gente me dice: ‘Vas a llenar el Bernabéu…, pero joder, es que te vas del escenario y eres otro, tienes tu mundo personal donde eso no significa nada. Yo vengo de esa infancia humilde que mezcla las inseguridades con las ganas», concluye.