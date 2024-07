Manuel Carrasco sorprende al compartir la canción inédita que cantó en su concierto en el Bernabéu

El pasado 29 de junio el Estadio Santiago Bernabéu se vistió de gala para recibir a uno de los artistas españoles más queridos y sonados del panorama musical: Manuel Carrasco. Con el objetivo de cerrar por todo lo alto su exitoso tour de Corazón y Flecha, el cantante cantó junto a 70.000 almas los temas que componen su discografía musical.

Un espectáculo único e inolvidable que contó con la participación de estrellas como Niña Pastori, Malú, Luis Fonsi, Camilo y Juanes. Además, fue coronado con el estreno de un nuevo sencillo. Una canción muy especial que el artista bautizó como La Última Flecha y con la que dejó a todos los presentes con el corazón muy feliz. Por ello, ahora, el de isla Cristina ha querido compartir este tema con el resto de sus fans que no pudieron asistir al show.

De esta manera, Manuel Carrasco ha compartido un fragmento del momento en el que entonó para el Bernabéu este precioso tema. Una composición que ha sido recibida por el público con los brazos abiertos y donde no ha dudado en dejar la letra escrita al completo.

«Decídmelo a mí: el pintor se brocha gorda, el ‘triunfito’, que he llenado el Bernabéu sin jugar el Real Madrid», «Cómo son los hijos, cómo te cambian la vida, te vuelven loco…», o «La amistad de escasez escasea. Así que aunque muchos no os conozcáis, estamos todos en la misma vibra y la misma energía», son algunos de los versos que dan forma al single.

Una apuesta de lo más acertada que ha conquistado por completo a sus queridos seguidores. De hecho, la publicación cuenta con más de 24.000 ‘me gusta’ y casi 2.000 comentarios.

Manuel Carrasco realiza un concierto sorpresa en un pueblo de 15 habitantes

Días antes de su inolvidable noche en el Santiago Bernabéu, el cantante realizó un inesperado y exclusivo concierto para un pueblo de Zamora. El lugar se llama Flechas y cuenta tan solo con 15 habitantes, siendo considerado como uno de los pueblos que forman parte de la España vacía.

El cantante ha publicado en sus redes sociales cómo fue su paso por Flechas, un show con el que ha querido hacer feliz a algunos de nuestros mayores. «Justo de ustedes, que no salen en televisión, que no entran en el debate público y no tienen en las redes a miles de personas defendiéndoles con un hashtag. Aquí va mi granito de arena», comentó en un video.

Debido a que la gira de Corazón y Flecha ha sido una de las más aclamadas de su carrera profesional, trasladarse hasta el pueblo de Flechas ha sido muy significativo para él. «Para visibilizar una realidad que olvida a nuestros mayores y lo importante que es recordar de dónde venimos», afirmó. Sin duda, un nuevo hito en su carrera.