Manuel Carrasco emociona con ‘Coquito’, canción dedicada a su hijo

Manuel Carrasco, con el paso de los años, ha ido ganándose un hueco en la industria musical de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que el andaluz tiene una voz verdaderamente espectacular, pero si hay algo por lo que se ha ganado el respeto de varias generaciones es por su forma de componer canciones.

Todas ellas tienen una impresionante historia detrás con la que muchísimas personas siguen sintiéndose identificadas, día a día. Es la forma perfecta de convertirse, incluso, en la banda sonora de miles de personas en todo el mundo. Es evidente que, gracias a artistas como él, la música sigue teniendo muchísimo sentido.

Y un claro ejemplo lo encontramos en su último lanzamiento hasta la fecha. Este viernes 9 de septiembre ha salido a la luz una de las canciones más especiales de la trayectoria profesional de Manuel Carrasco. ¿El motivo? Este tema va íntegramente dedicado a su hijo Manuel. Aunque ha tardado en componerla, ha demostrado que la espera ha merecido la pena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

Coquito ya es una realidad. En los últimos días, Manuel Carrasco ha ido compartiendo una serie de adelantos en sus redes sociales. Entre ellos, un vídeo en el que le vemos tocando unas estrofas de la canción en modo acústico. Esto hizo que sus fans dejaran claro que tenían muchísimas ganas de poder tener este proyecto entre manos.

La cuenta atrás por fin ha llegado a su fin y, siendo honestos, es un tema verdaderamente mágico. ¡No merece menos alguien tan importante en su vida como es su hijo! Lejos de que todo quede ahí, Manuel Carrasco ha conseguido dejarnos sin palabras, a su vez, con el espectacular vídeo musical que ha querido preparar para la ocasión.

En esta pieza audiovisual no solamente él se convierte en protagonista, sino también lo más importante de su vida: su familia. Y es que aparecen tanto su mujer como sus hijos. Estamos ante el vídeo más mágico, emotivo y especial de su trayectoria musical. ¡Sin lugar a dudas! ¿Aún no has escuchado Coquito, lo nuevo de Manuel Carrasco? Estamos seguros de que te fascinará.