Madonna sube a Úrsula Corberó al escenario de Barcelona: la desconocida amistad que les une

El pasado jueves, los más fieles seguidores de Madonna en nuestro país fueron testigos de un instante verdaderamente espectacular. En el concierto que realizó La Reina del Pop en Barcelona, observamos cómo no dudó un solo segundo en subir al escenario a una de las actrices más reconocidas de nuestro país.

Estamos hablando, cómo no, de Úrsula Corberó. La protagonista de La casa de papel estaba dichosa por haber tenido la oportunidad de asistir a ese segundo concierto de Madonna en Barcelona. Algo que dejó muy claro a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía en la que añadió lo siguiente como texto: «Madonna, Madonna, Madonna».

Lo que nadie de los asistentes esperaba es que La Reina del Pop iba a dar el paso de subir a la actriz al escenario. Y lo hizo para una canción concreta, Vogue, una de las más conocidas y míticas de Madonna. Como no podía ser de otra manera, se acabó convirtiendo en uno de los momentazos de la noche. ¡Y no es para menos!

Durante la actuación, la actriz de El cuerpo en llamas se sentó junto a Madonna, mientras se dedicaba a puntuar a sus bailarines. No es ningún secreto que hay una enorme complicidad entre la actriz y la artista. Y es que pocos son los que saben que, entre ellas, existe una preciosa amistad desde hace años.

🆕️ | Úrsula Corberó on stage with Madonna during her 2nd concert of the Celebration Tour in Barcelona, Spain. pic.twitter.com/CIih4UUsUx

— Úrsula Corberó Updates (@ucorberoupdates) November 3, 2023