No es ningún secreto que, de una manera u otra, Lydia Lozano no está pasando por uno de sus mejores momentos. La periodista está en el ojo del huracán de varios de sus compañeros de ‘Sálvame’. Tanto es así que el pasado lunes 27 de septiembre no pudo evitar las lágrimas, ya que estaba realmente agotada y agobiada por la situación.

“¿Pero qué hago yo en este programa? ¿Os echo cianuro? ¿Os robo las carteras?” se cuestionaba Lydia Lozano, una y otra vez. Todo comenzó con una advertencia de Laura Fa, ya que aseguró que tenía una información preparada cuya protagonista era la periodista. Una noticia que “cambiaría la visión que el público tiene de ella”. Es más, reconoció que se trata de “algo heavy”.

Parece ser que Lydia Lozano tendría un perfil en la red social Instagram desde el cual habría criticado y atacado a todos y cada uno de los colaboradores de ‘Sálvame’. Laura Fa descubrió este hecho durante la despedida de soltera de Anabel Pantoja. Todo comenzó con una situación de lo más cotidiana.

Laura Fa ha descubierto algo muy heavy de Lydia Lozano 😱 #yoveosálvame https://t.co/dqxQmug5VQ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 27, 2021

Y es que Belén Esteban quería saber si podía publicar una imagen fija con música y, posteriormente, descargarla. Laura Fa explicó a su compañera cómo hacerlo, y Lydia Lozano quiso aprovechar para saber cómo se hacía. Para ello le mostró su teléfono, y la catalana se quedó sin palabras ante lo que estaba viendo.

“Le dije, pero si tú no tienes redes y me dijo que sí, que un familiar le llevaba las suyas y ella tenía acceso”, comenzó explicando Laura Fa. Por si fuera poco, la catalana añadió algo más: “Pero cuando veo la cuenta veo que es la del club de fans que nos pone como nos pone a todos. Enseguida me lo quitó”.

Esta información, junto a los comentarios de varios de sus compañeros, ha logrado que Lydia Lozano se derrumbe en directo. “Tengo una vida súper normal, ¿Cómo se puede dar ese titular?”, cuestionó la colaboradora ante la reacción del resto. No daba crédito. ¿Logrará demostrar que la catalana no está en lo cierto?