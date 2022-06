El pasado martes 28 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, fuimos partícipes de cómo una de las grandes protagonistas fue nada más y nada menos que Lydia Lozano. Y todo porque el programa dio a conocer la reacción que tuvo, fuera de cámaras, ante el fichaje de Rocío Carrasco en Sálvame Mediafest.

El pasado miércoles 22 de junio pudimos disfrutar de la primera entrega de este festival, donde los colaboradores ofrecieron la mejor versión de sí mismos para hacer disfrutar a la audiencia. La que más dio de qué hablar fue Carmen Alcayde, quien logró hacerse con la victoria tras una magnífica actuación junto a Ptazeta.

Lo que pocos imaginaban es que, detrás de ese éxito, también hubo momentos malos. Y es que Lydia Lozano consiguió sorprender a sus compañeros por la inesperada reacción al conocer que Rocío Carrasco participaba en Sálvame Mediafest. Antes de que saliera a la luz el contenido de la grabación, la periodista se mostró sincera:

“Rocío no es mi compañera. ¿Y eso está mal? El Mediafest era de Sálvame”. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Yo nunca he trabajado con ella. A mí me importa tres narices, me daba igual que ella estuviera o no”. Además, quiso incidir en algo más: “Ella no me sobra, pero no entiendo por qué desfila en la Fashion por ejemplo, es algo de Sálvame”.

Lejos de que todo quede ahí, Lydia Lozano aprovechó que tenía la palabra para ser honesta al respecto: “Yo no puedo olvidar que Fidel Albiac me ha demandado muchas veces. Yo no puedo entender que, con todo ese cariño que se supone que me tenía Rocío Carrasco, va y me demanda Fidel. Y tras el juicio, ¿aquí todo paz y después gloria? Pues no lo entiendo”, reconoció.

¿Qué dijo Lydia Lozano, exactamente, sobre la participación de Rocío Carrasco en Sálvame Mediafest?

La colaboradora del programa de Telecinco ha sorprendido a sus compañeros, al saberse el contenido de sus comentarios sobre la hija de Rocío Jurado. Entre otras cuestiones, Lydia Lozano aseguró lo siguiente: “Qué c*** pinta aquí Rocío Carrasco”. Al ser consciente de la magnitud de sus palabras, la periodista fue mucho más allá al tratar de explicarse:

“Yo dije: ‘ah, ¿va a cantar? Si no es de Sálvame, pensé que era solo gente del programa», indicó. Sea como sea, es más que evidente que estas declaraciones de Lydia Lozano no han dejado indiferente a nadie. Recordemos que esta noche, tanto ella como Rocío Carrasco, volverán a coincidir en Sálvame Mediafest.