Lydia Lozano protagonizó el pasado lunes uno de los momentos más tensos de ‘Sálvame’. La colaboradora, que organizó un mercadillo solidario con el fin de recaudar fondos para los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, terminó llorando tras un malentendido con el presentador Jorge Javier Vázquez.

Volcada con su tierra natal, La Palma, Lydia Lozano organizó un mercadillo en el que rostros muy conocidos de la televisión participaron. Entre ellos se encontraban Belén Esteban, Alonso Caparrós, Jesús Vázquez y María Teresa Campos, entre otros.

Sacando su lado más humanitario, la colaboradora logró que los famosos donaran su ropa para ponerla en venta y entregar todos los beneficios a los damnificados por la catástrofe natural. El evento fue un éxito, logrando recaudar 11.000 euros con todas las prendas que vendió.

Sin embargo, este momento tan emotivo se vio empañado por un malentendido con el presentador Jorge Javier Vázquez y el colaborador Kiko Matamoros. «Juro solemnemente que me he quedado flipado. A mí no me has pedido ropa», reprochaba sorprendido el catalán.

«¿No tienes mi teléfono? Yo no me he enterado que se podía donar», proseguía. Unas palabras que confirmaban que Jorge Javier no había sido avisado sobre este proyecto, y que hicieron que Lydia se viniera abajo.

Por su parte, Kiko Matamoros expresó la misma molestia que el presentador, afirmando que a el tampoco le habían dicho nada. «Tenía ropa preparada, incluso de Marta López Álamo también», argumentó. «De hecho, como no he llegado a tiempo para donar la ropa, el dinero que gane trabajando hoy en ‘Sálvame’, lo donaré», concluía.

Antes esta situación, Lydia Lozano se ha roto asegurando que no se les avisó por un error de tiempo, pero que su intención no era dejar fuera del mercadillo a ningún colaborador. Además, aseguró que no quería que una causa tan bonita se empañara por este malentendido.

Finalmente, Lydia ha conseguido sacar el lado positivo de esta causa, y ha agradecido a todos los colaboradores por volcarse en el mercadillo solidario. Un evento muy importante tanto para su familia, que reside en la isla, como para todos los damnificados.