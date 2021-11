Lydia Lozano inaugura su mercadillo solidario en beneficio a La Palma

Lydia Lozano es uno de los rostros conocidos que más se implican cuando ocurre una desgracia. Con la erupción del volcán de La Palma no podía ser de otra manera, y la colaboradora de Sálvame ha querido ayudar a todos los damnificados por el paso de lava del Cumbre Vieja organizando un mercadillo solidario en Madrid con el objetivo de recaudar fondos que posteriormente enviará hasta la isla canaria. Una gran iniciativa en la que no ha estado sola, contando con el apoyo de algunos amigos y compañeros de profesión.

Este rastro tan especial ha abierto sus puertas este mismo domingo a las once de la mañana en la calle Huertas 47 bis de Madrid, siendo a las 6 de la tarde cuando cierre tras un éxito asegurado. Siete horas de jornada en las que la periodista aprovechará para poner a la venta tanto ropa propia como otras prendas lucidas por algunos de sus compañeros en televisión y que ellos mismos han decidido donar para la causa. Por su parte, Lozano no ha dudado en hacer especial mención a los más implicados: Emma García, Carlota Corredera, Belén Esteban, Alba Carrillo, Jesús Vázquez, Marta López, María Patiño, Marisa Martín Blázquez, Paz Padilla, María Teresa Campos, Terelu Campos, Carmen Borrego, Alexia Rivas, Sofía Suescun, Gema López, Iván González, Antonio Rossi, Sofía Cristo o Cristina Soria han sido algunos de los famosos que han entregado sus prendas en beneficio a La Palma. Varios de ellos han aportado “trajes muy importantes de su vida”, como ha sido el caso de la princesa del pueblo. Según confirmaba Lydia, la ex de Jesulín donó ropa con un valor sentimental y económico incalculable: “Esos sí que los voy a poner un poquito más caros porque son muy buenos”, confesaba.

Una vez en el punto de venta, la organizadora se ha asomado a una de las ventanas para dar la bienvenida a los primeros asistentes con unas palabras de agradecimiento muy similares a las que pronunció ayer en Sábado Deluxe. Y es que durante el último programa, Lydia se mostró visiblemente emocionada por la gran acogida de su mercadillo: “Llevo todo el día montándolo… Gracias a todos los compañeros que me han dejado ropa, porque todo lo que se va a vender mañana, que es muchísima ropa, va todo para La Palma. Desde luego que se lo merecen, porque no están llegando las ayudas. Aunque sean 20 euros, es suficiente para La Palma”, se lamentaba.

Una vez dado el pistoletazo de salida a este particular rastro, los primeros en dejarse ver fueron Alejandro Abad y Kike Calleja. Ambos no dudaron en posar frente a las cámaras en esta jornada matinal cargada de ventas destinadas a La Palma, pero no serán los únicos compañeros de Lydia que aprovecharán para darse una vuelta por este mercadillo solidario. Teniendo en cuenta lo mucho que significa este proyecto para Lozano, se espera que parte del elenco de Sálvame sea partícipe de los logros conseguidos.

Desde el primer momento de la erupción, Lydia Lozano se ha mostrado totalmente implicada con la isla canaria y no ha tenido reparo en aportar su granito de arena siempre que ha podido. El vínculo de la colaboradora con La Palma es innegable, ya que además de haberse criado allí, es el lugar de residencia de la mayor parte de los miembros de su familia. Un motivo más para volcarse de lleno en ayudar a los afectados.