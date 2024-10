La reconocida periodista Lucía Villalón y su marido, el futbolista Gonzalo Melero, anunciaron en abril que estaban esperando su segundo hijo en común. Como no podía ser de otra manera, esta noticia llenó de alegría no solamente a la pareja, sino también al resto de su familia, amigos y círculo más cercano. Sobre todo por lo complicado que fue el embarazo de su primer hijo, que ahora ya tiene 2 años. Debemos recordar que el pequeño Diego nació con lo que se conoce como gastrosquisis. Esto provocó que el matrimonio se viese obligado a superar un enorme desafío puesto que, nada más nacer, su bebé no solamente tuvo que ser hospitalizado sino que tuvo que someterse a varias cirugías. A pesar de todo, parece que este segundo embarazo tampoco está siendo fácil para Lucía Villalón y Gonzalo Melero. El pasado mes de junio, la periodista confirmó que el bebé que está esperando tiene «un riñón multiquístico y un ureterocele».

Así pues, Villalón se vio obligada a tomar una contundente decisión. ¿En qué consistió? En desaparecer, por un tiempo, de las redes sociales. Y todo con el objetivo de descansar pero, sobre todo, dedicarse por completo a este segundo embarazo. Recientemente, en la recta final del mismo, Lucía ha reaparecido en redes sociales. De esta forma, ha querido dar a conocer a todos y cada uno de sus seguidores los verdaderos motivos de esa repentina desaparición y por qué ha optado por no estar en contacto con todos ellos durante todo este tiempo. «No he estado bien», comenzó explicando la periodista, reconociendo no solamente que está «de hormonas hasta arriba» sino que iba a tratar de no llorar mientras explicaba cómo han sido estas semanas. Eso sí, antes de sacar conclusiones erróneas, quiso tranquilizar a sus seguidores en redes sociales: «No ha pasado nada malo dentro de lo que ya veníamos sufriendo».

De esta forma, reconfirmó lo que ya sabían: Lucas, que así se va a llamar su segundo hijo, tiene un riñón multiquístico, es decir, que este órgano no se está desarrollando con normalidad en el embarazo al formarse quistes que remplazan el tejido renal normal. Así pues, esta situación impide que el riñón funcione con normalidad.

Pero no todo queda ahí, ya que Lucas también padece ureterocele, es decir, una inflamación en los uréteres, que son esos conductos que, desde el riñón, transportan la orina a la vejiga. La periodista confirmó, por tanto, que su pequeño «va a tener que vivir con un solo riñón». A pocos días de dar a luz a Lucas, Lucía Villalón reconoce que está «físicamente agotada», pero lo que más le está doliendo, sin lugar a dudas, es todo lo relativo a lo emocional: «No sabemos más. La incertidumbre me está matando… psicológicamente estoy muy afectada».

Lo único que tienen claro, tanto ella como su marido, es que quieren es que Lucas nazca para «ver las opciones que realmente hay»: «Sabemos que el riñón derecho no va a funcionar para nada y el tema es que el uréter que está provocando el problema del ureteroceler no saben de qué riñón es. Si es del riñón malo pues fenomenal, pero si es del bueno puede crear problemas». A pesar de todo, está intentando por todos los medios de disfrutar de esta última etapa de su segundo embarazo: «Poco a poco tenemos que ir tirando. Con Diego hemos aprendido lo que es luchar en esta vida».