Anabel Pantoja confiesa cuántos kilos ha engordado durante su embarazo: «Ni tan mal»

Anabel Pantoja, a principios de junio, anunció que estaba embarazada de cuatro meses. Se trata de su primer hijo en común con su actual pareja, el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez. Como no podía ser de otra manera, es una noticia que ha dejado completamente sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores pero, sobre todo, llenó de una profunda alegría a sus familiares. Ella misma confirmó que, a pesar de llevar poco más de un año con su novio, este bebé ha sido buscado puesto que era una de sus mayores ilusiones: ser padres. Algo que dejó muy claro en la entrevista en la revista Lecturas, en la que confirmó esta gran noticia: «Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien».

Los meses han ido pasando y, como era de esperar, Anabel Pantoja ha hecho partícipes a sus miles de seguidores de cómo ha ido viviendo esta nueva etapa en su vida. A pesar de que es una noticia verdaderamente especial y mágica tanto para ella como para el resto de la familia, lo cierto es que no todo está siendo tan sencillo. Y es que, entre otras tantas cuestiones, la andaluza está teniendo serios problemas con el insomnio, entre otras tantas cuestiones. Algo verdaderamente incómodo, qué duda cabe. A pesar de todo, la sobrina de la tonadillera no ha dudado en compartir con sus seguidores estos complejos instantes, sobre todo, para visibilizar de alguna manera que el embarazo tiene muchas luces, pero también sombras. Aunque no todo esté siendo idílico, la influencer tiene claro que todo merece la pena puesto que está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida.

En los últimos días, Anabel Pantoja está disfrutando de unas merecidas vacaciones después de unos meses de mucho trabajo. Es por eso que se encuentra en ‘VillaPanto’, su casa en Gran Canaria, junto a su madre y David Rodríguez. Juntos están viviendo estas últimas semanas del embarazo. Eso sí, aunque está desconectando del trabajo, sí que publica alguna que otra historia en su Instagram con alguna que otra confesión.

Un claro ejemplo lo encontramos en un dato hasta ahora desconocido sobre su embarazo. Y es que la prima de Kiko Rivera ha dado a conocer cuántos kilos ha engordado desde que está esperando un bebé: «Por cierto, 4,5 kilos engordé desde que me quedé embarazada. Este sábado cumplo el mes 7. Ni tan mal…», desveló.

Pero no es la única imagen que ha compartido en su perfil de Instagram. También ha compartido una serie de vídeos en los que podemos ver a su pareja David Rodríguez besando su barriga, al igual que lo hizo su madre Merchi Bernal. La futura abuela de esa niña se muestra visiblemente emocionada al notar como se mueve, algo que le ha dejado completamente fascinada: «Mírala cómo me escucha a mí. Ay, mi niña, cómo se mueve». ¡Es un hecho que la familia está viviendo un momento único, especial y verdaderamente mágico!