Lucas, el cantante y 50 % de Andy y Lucas, ha vuelto (a su pesar) a ser noticia durante varios días después de confesar en su última visita a El Hormiguero se ha sometido a una intervención en la nariz. Fruto de aquel paso por el quirófano, que debía de ser algo sencillo y dejarle una imagen mejor, su cara ha quedado muy cambiada, lo que le hizo recibir todo tipo de comentarios, muchos de ellos en forma de burlas. Tras negarlo durante meses, incluso en el programa TardeAR, el artista ha reconocido que todo se debe a que no siguió las recomendaciones de los médicos, pese a que María José, su pareja con la que tiene previsto casarse, se dedica precisamente al mundo de la estética. En concreto, tiene una clínica en la localidad toledana de Illescas, donde realiza todo tipo de tratamientos, aunque en ningún caso intervenciones que requieran cirugía.

Pese a que está acostumbrado a ser noticia por sus opiniones incendiarias, lo cierto es que esta vez no ha podido soportar las enormes críticas: «Se han dicho cosas maquiavélicas, de drogas y demás… Yo tengo una familia, a mi madre le dio un ictus hace poco, unos hijos que van al colegio y les han dicho barbaridades… Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa». Sobre el motivo de su imagen, que salta a la vista el cambio que ha sufrido, también explicó con detalle: «Me hice una cosa estética en la nariz y no le hice caso a los médicos porque no me puse las gasas ni las cremas». Hablar de este tema le hizo derrumbarse en directo y no pudo reprimir las lágrimas, una imagen que queda para la historia de la televisión y de la música.

Horas después de aquel momento, el artista ha querido reaparecer en las redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido tras su confesión, tanto que dice estar «sobrepasado» por la enorme cantidad. «Lo agradezco muchísimo, y con letras mayúsculas. Ves que hay algo de luz en esta vida», asegura.

En El Hormiguero también hizo un llamamiento a la responsabilidad a la hora de usar las redes sociales. Así pues, pidió que se pusiese una edad mínima para su uso (que ya existe), pero añadiendo que las personas que estén detrás de los perfiles estén identificadas y que los padres respondan ante los comentarios que hagan sus hijos.

«Soy un tipo de 42 años. Si yo he sufrido eso y me he sentido mal, ¿qué no puede sentir un chico en el colegio por los estereotipos?», explica en un vídeo publicado en Instagram y X (antes conocido como Twitter). «Miremos a nuestros hijos, que los adultos seamos conscientes de lo que hacemos. Lo que no puede tener uno es miedo a salir a la calle», ha continuado.

«No quiero capitanear nada, ni ponerme en plan superhéroe, pero sí agradecer a las personas que me han dado su apoyo. Respeto a las personas que no estén de acuerdo, pero siempre desde un punto de respeto», añade.

Lucas termina el vídeo haciendo un llamamiento para todos los que le vean: «Dejemos los estereotipos a un lado, que los seres humanos ganamos más por lo que tenemos aquí (señalándose el corazón) que aquí (apuntándose a la cara)».