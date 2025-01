Lucas, el cantante y 50 % del grupo Andy y Lucas, sigue teniendo que dar explicaciones tras su aparición en El Hormiguero hablando claro sobre lo sucedido con su nariz. El artista se convirtió en noticia el pasado mes de noviembre después de que apareciese muy cambiado en un acto, siendo su cara la que generó todo tipo de comentarios. En aquel momento negó que se hubiera realizado ningún tipo de operación, asegurando que todo era genética, siendo el programa TardeAR el único medio de comunicación al que dio declaraciones. Meses después ha destapado que lo que dijo en aquel momento era mentira, por lo que ha tenido que pedir perdón al equipo del programa y a Ana Rosa Quintana por sus palabras.

El artista ha guardado silencio después de que su físico se convirtiese en noticia durante semanas, por eso ha querido hablar ahora y explicar bien lo que le ha provocado que su nariz haya cambiado de la noche a la mañana. «Voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz. Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner y por eso no cicatrizó bien», así se lo explicó a Pablo Motos ante las cámaras.

Esa confesión es completamente distinta a la que dio meses atrás al equipo de Ana Rosa, donde negó todos los rumores que circulaban en redes sociales. «Que yo no me he hecho nada en la cara, te lo prometo. No sé, de verdad que no me he hecho nada en la cara. No sé si me está cambiando la figura, no sé… Sacad conclusiones ustedes lo que queráis. Pero te lo prometo que no me he hecho nada», decía en noviembre de 2024.

Lucas pide perdón a ‘TardeAR’ por mentir

Solamente unas horas después de reconocer lo sucedido, el equipo del programa de Telecinco ha podido hablar con él en plena calle, donde el miembro de Andy y Lucas ha querido explicar por lo sucedido. «Tampoco tenía muchas ganas de contar o dejar de contar. Era algo que me quería guardar para mí», asegura.

Pese a todo, quiere dejar claro que lo hizo sin «ninguna malicia» y que en aquel momento quiso salir al paso de todo lo que se estaba comentando. Pese a que no quería contarlo, no le ha quedado más remedio: «Después de la presión mediática me he visto obligado a contarlo aunque no debería de ser así. No queda otra».

Mientras que con Motos habló de un retoque estético, ante los micros de TardeAR habla de una «desviación del tabique». Sí que se mantiene en su versión de que todo fue por su culpa al no seguir las indicaciones de los médicos: «Al final se me operó y fui muy mal enfermo. Me debía haber tomado mucho antiinflamatorio, mucha pomada y no quitarme las gasas a destiempo. Al minuto uno me quité las gasas y no cicatrizó como tenía que cicatrizar».

Como ya dicho con Motos, durante una temporada tendrá que mantener esta imagen, ya que para conseguir el efecto deseado en la nariz asegura que tendrá que volver a operarse, algo para lo que tendrá que esperar. Para limar asperezas, Lucas no ha dudado en mandar un saludo a la presentadora del espacio de las tardes de Telecinco: «Un besito, Ana Rosa».