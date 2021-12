Luca Onestini ha llegado al límite de su paciencia. El concursante de ‘Secret Story’ está viviendo una semana complicada en el reality, a pesar de haber sido salvado por la audiencia el martes. No obstante, sus apoyos se van acabando y cada vez se siente más solo.

Tras el cara a cara protagonizado por Miguel Frigenti y Cristina Porta el pasado jueves, el periodista no solo se ha alejado de ella, sino también de Luca. Y ahora, el italiano ha estallado contra el que fue su amigo después de que Cristina le contase lo que dijo de ellos en el cubo.

El hermano de Gianmarco no se lo pensó dos veces y fue a hablar con Miguel Frigenti para aclarar las cosas. «¿Todo bien? ¿Qué pasó ayer en la sala de la verdad?», le preguntó el italiano. No obstante, el concursante prefirió no entrar al trapo.

Finalmente, Luca terminó estallando contra Frigenti. «¿Sobre mí me tienes que decir algo…? Me ha dicho algo, pero he dicho: ‘prefiero que me lo diga él, ¿cómo puedo comentar algo que ni siquiera escucho?», exclamó el italiano. El concursante, por su parte, seguía sin querer entrar en la provocación de su compañero. Una provocación que ha terminado con el italiano llamándole “falso”.

“Le he preguntado lo de ayer y me ha dicho que no. Esto es ser falso, si me tienes que decir algo, ¿por qué no me lo dices? Me lo puedes decir directamente tú”, le explicó Luca Onestini a Cristina tras su intento de conversación con Miguel.

Miguel Frigenti y Cristina Porta, en manos de la audiencia

Por otra parte, esta noche se decide el nombre del nuevo expulsado de ‘Secret Story’. Tras la salvación de Luca Onestini y Sandra Pica el martes, Miguel Frigenti y Cristina Porta protagonizan un duelo que terminará por confirmar de qué bando está la mayor parte de la audiencia.

Tras el enfrentamiento de Miguel y Cristina en la sala de la verdad, la situación entre ellos está más tensa que nunca. Y a tan solo unas horas de conocer el nombre del expulsado, la periodista se ve fuerte después de haber ganado el duelo contra Adara Molinero. No obstante, Frigenti confía en la decisión de la audiencia para poder continuar su paso por el reality.