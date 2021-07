Turquía sigue conmocionada tras salir a la luz el ‘caso Emali’. Tras hacerse pública esta terrible noticia, han sido varios los rostros conocidos del país que han revelado que ellos también sufrieron abusos sexuales cuando eran unos niños. Una de ellas ha sido una de las actrices del momento, Melisa Döngel, conocida por su papel en la serie ‘Love is in the air’.

Tal y como ha publicado el medio Hürriyet, cuando la actriz era una niña sufrió abusos sexuales por parte de su padre, quien actualmente sigue cumpliendo condena en Turquía por estos horribles hechos.

Al contrario que otras estrellas turcas, la actriz de ‘Love is in the air’ ha preferido no pronunciarse al respeto. Aunque no ha podido evitar que la noticia se filtre a los medios, así como tampoco ha podido evitar que transciendan algunos datos muy personales.

Tras el fatídico suceso, que marcó su vida para siempre, durante mucho tiempo Melisa Döngel estuvo recibiendo tratamiento psicológico para superar el trauma emocional que le había quedado. Un trauma con el que poco a poco ha aprendido a vivir.

Por otra parte, aunque su padre sigue cumpliendo condena en la cárcel, la lucha de Melisa todavía no ha terminado. La actriz se encuentra actualmente en un proceso judicial muy complicado, para hacerse con la custodia de su hermana pequeña de 17 años, ya que teme que cuando su padre salga de prisión, su hermana pueda vivir la misma situación que vivió ella.

El padre de la actriz de ‘Love is in the air’ no se ha quedado de brazos cruzados. De esta manera, ha exigido que envíen a la menor a Rusia con su nueva esposa. Sin embargo, el proceso judicial aún sigue en marcha.