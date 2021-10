El fenómeno ‘Love is in the air’ continúa siendo imparable en Mediaset. La ficción turca se ha convertido en una de las series más vistas del momento, siendo uno de los grandes éxitos de esta temporada de la cadena. Y la trama cada vez engancha a más espectadores.

La historia de amor protagonizada por Serkan Bolat y Eda Yildiz caló fuerte en la audiencia desde el principio, y ahora, que la pareja ha comenzado una nueva etapa, nadie quiere perderse este nuevo capítulo de su historia.

Un capítulo que se presenta como uno de los más dulces hasta la fecha. Serkan y Eda están viviendo un momento idílico, pues parece que después de tanto sufrimiento por fin comienzan a ser felices. Tras el capítulo 157, en el último episodio, los protagonistas comenzaron a pensar en el nombre de su futuro bebé.

Ahora que Eda y Serkan conocen el sexo del bebé… ¿Cómo le llamarán? 🤔

La sobreprotección del arquitecto terminará con la paciencia de su mujer… 😑 Lo nuevo de #LoveIsInTheAir de @divinity_es disfrútalo desde 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦📺▶➕ https://t.co/fVmBA8L0nu pic.twitter.com/w0ebvmn0pL — mitele plus (@miteleplus) October 25, 2021

Tras celebrar una íntima fiesta de pedida de los padres de Serkan, la pareja vuelve a centrarse en ellos y sobre todo, en el embarazo de Eda. La joven está viviendo esta etapa con mucha ilusión y después de conocer el sexo del bebé, comienzan a plantearse el nombre.

El embarazo de Eda avanza a la misma vez que se consolida cada vez más su relación con Serkan. Sin embargo, el arquitecto comienza a agobiar a Eda, al ser demasiado sobreprotector con ella.

Serkan teme que le pase algo malo a su mujer, por eso, no duda en protegerla incluso demasiado, algo que para ella es frustrante y poco a poco comienza a perder la paciencia. ¿Conseguirán llegar a un punto en común?. ¡No te pierdas ningún capítulo de ‘Love is in the air’!.