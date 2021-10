‘Love is in the air’, a pesar del paso del tiempo, continúa dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Durante muchísimos meses han conseguido emocionarnos con cada entrega en las que los protagonistas absolutos eran los arquitectos Serkan Bolat y Eda Yildiz. ¡Son absolutamente maravillosos!

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 156 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta observamos cómo Eda Yildiz y Serkan Bolat, como consecuencia de la llegada al mundo de un nuevo bebé, tendrán que buscar un nuevo hogar donde vivir, de una vez por todas, como una familia.

Por ese mismo motivo, el empresario se pone manos a la obra para poder encontrar la casa de sus sueños. Finalmente lo logra, y decide dar una preciosa sorpresa a Eda Yildiz. Algo que, desde luego, jamás podría haber llegado a imaginar. Parece que después de tanto sufrimiento por fin comienzan a ser felices.

Con la próxima llegada de su bebé, Eda y Serkan necesitarán un nuevo hogar donde vivir en familia 🏡

Con la próxima llegada de su bebé, Eda y Serkan necesitarán un nuevo hogar donde vivir en familia. Serkan sorprenderá a Eda con una bonita sorpresa que jamás hubiera podido imaginar…

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 157 de ‘Love is in the air’. En esta ocasión, los grandes protagonistas no son Eda Yildiz y Serkan Bolat. Son, realmente, los padres del empresario. Es más que evidente que son realmente felices, por lo que deciden dar un paso más allá en su relación.

¿De qué manera? Kemal y Aydan deciden darse el “sí, quiero”. ¡Por lo que se han comprometido! Así pues, Serkan Bolat, Eda Yildiz, Kiraz, Aydan y Kemal celebrarán una íntima pero preciosísima fiesta de pedida. El sufrimiento en la familia Bolat va desapareciendo poco a poco, dando paso a la felicidad. ¡Y qué ganas teníamos de que esto sucediera! No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.