No es ningún secreto que ‘Love is in the air’ se ha convertido, en el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta historia.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 155 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando observamos cómo Serkan Bolat y Eda Yildiz están siendo protagonistas de uno de los momentos más bonitos de sus vidas. Y es que han descubierto que van a ser padres por segunda vez.

Y es la primera vez, eso sí, que los dos juntos viven esta experiencia. Desde ese mismo momento, los dos han empezado a fantasear sobre la idea de si el próximo bebé será un niño o, de nuevo, tendrán una niña. Sea como sea, lo que tienen claro es que solamente quieren que sea un bebé sano, ¡sin importar su sexo!

Serkan y Eda se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida a la espera del nuevo bebé, pensando ya en si será niño o niña 😍 Nueva entrega disponible de #LoveIsInTheAir de @divinity_es en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/6rLgWErHA3 pic.twitter.com/4YCPv5Cz4n — mitele plus (@miteleplus) October 15, 2021

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 156 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta hemos podido ver cómo Eda Yildiz y Serkan Bolat, ante la llegada de un próximo bebé a la familia, es más que evidente que necesitarán un nuevo hogar donde vivir.

Por ese mismo motivo, Serkan Bolat no ha dudado un solo segundo en volver a sorprender a su mujer. ¿De qué manera? Con una nueva casa. Por fin tienen un hogar para los dos y, sobre todo, también para Kiraz y para el bebé que está por venir. Está situada en una de las mejores zonas de la ciudad, con vistas al mar. Todo un sueño hecho realidad. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.