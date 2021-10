‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta historia de amor que protagonizan Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 154 de ‘Love is in the air’. Fuimos partícipes de cómo, finalmente y después de todo, Eda Yildiz confesó a Serkan Bolat que están esperando un bebé. Una situación que, como era de esperar, ha hecho realmente feliz al empresario.

Pero no solo eso, sino que también se ha mostrado realmente nervioso. Y es que, al fin y al cabo, a pesar de tener a Kiraz esta situación no la ha vivido antes ya que conoció a la pequeña cuando tenía 5 años. Es consciente del nuevo punto de inflexión en su vida, y hará hasta lo imposible para hacer feliz a toda su familia.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 155 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando podemos observar cómo Serkan Bolat y Eda Yildiz, tras la gran noticia, viven uno de los momentos más felices de su vida. Por fin se les permite disfrutar de esta etapa juntos, no como ocurrió con Kiraz.

¡Están esperando un nuevo bebé! Kiraz, por su parte, está realmente emocionada por tener un nuevo hermanito. Serkan Bolat, por su parte, comienza a fantasear por otra cuestión más: el nuevo bebé ¿será un niño o será una niña? Sea como sea, la pareja tiene claro que lo único que quieren es que llegue completamente sano.