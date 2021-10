‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en los últimos tiempos en Mediaset. Su emisión comenzó hace unos cuantos meses, y ya estamos disfrutando de la segunda temporada. Han sabido marcar un punto de inflexión para seguir sorprendiéndonos en todo momento.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 153 de ‘Love is in the air’. Fuimos partícipes de cómo, desde que Serkan Bolat vendió las acciones de su empresa, parece que su relación con Enguin y Piril no es la misma. Es más que evidente que el empresario, después de todo, se siente realmente decepcionado.

Eda Yildiz, por su parte y tras lo sucedido, ha tratado de animar a Serkan Bolat para que se reconcilie con los que eran sus mejores amigos. Es el momento de dejar todo atrás y empezar de cero, por el bien de todos. ¿Logrará el padre de Kiraz marcar un antes y un después en su amistad con ellos?

La relación de Serkan con Piril y Enguin cambia tras vender sus acciones de la empresa, por lo que Eda intentará que se reconcilien 🤲 Lo nuevo de #LoveIsInTheAir de @divinity_es en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/YNPXQQCFeB pic.twitter.com/PKIQTuMLyM — mitele plus (@miteleplus) October 11, 2021

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 154 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando somos partícipes de cómo, después de todo lo que ha sucedido, Eda Yildiz se anima a desvelar a Serkan Bolat uno de los secretos que más guardados tenía. ¡Y uno de los más especiales!

Y es que la arquitecta por fin ha confirmado a su marido que está esperando un hijo. Esta situación hace que Serkan Bolat se ponga muy feliz, pero también muy nervioso. Y es que, rápidamente, tiene que adaptarse a esa nueva vida que le espera: siendo padre de un nuevo bebé. Al fin y al cabo, esto no lo ha vivido con Kiraz. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.