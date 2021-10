‘Love is in the air’, pase lo que pase, siempre será una de las ficciones turcas que más ha arrasado en Mediaset. Llegó hace varios meses con muchísima fuerza, sin tan siquiera llegar a imaginar que marcaría tanto a miles de personas en todo un país. No solamente nos emocionaron con la primera temporada, sino que también lo están logrando con la segunda.

Recientemente tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 152 de ‘Love is in the air’. Entre otras cuestiones vimos cómo Aydan, madre de Serkan Bolat, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. ¿La razón? Ha encontrado la paz y el amor que necesitaba en la figura de Kemal.

Ahora bien, la madre del reconocido arquitecto tiene claro que siente muchísimo miedo de volver a perder todas aquellas cuestiones que tantísimo echaba de menos. Sea como sea, sí que se ha propuesto disfrutar de esta nueva etapa en su vida que tantísimo deseaba y que, por fin, ha llegado.

🤲 La madre de Serkan encuentra la paz y el amor en Kemal, pero sigue temiendo volver a perder todo eso que buscaba. Ya puedes ver lo nuevo de #LoveIsInTheAir de @divinity_es a la carta en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/7dftM4Y5oX pic.twitter.com/72rCqJEKSk — mitele plus (@miteleplus) October 8, 2021

Después de todo por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 153 de ‘Love is in the air’. Así pues, observamos cómo desde el momento en el que Serkan Bolat tomó la decisión de vender sus acciones de Art Life, la relación con Enguin y Piril ya no es la misma. Y siendo honestos, no es para menos.

Por ese mismo motivo, Eda Yildiz toma la decisión de animar a su marido a reconciliarse con ellos. Al fin y al cabo, durante muchísimos años han sido mejores amigos y no pueden echar por la borda toda su historia por cuestiones profesionales. A Serkan Bolat le va a costar horrores dar ese paso, por lo que ha supuesto la decisión de sus amigos. ¿Lograrán empezar de cero? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.