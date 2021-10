‘Love is in the air’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Hace tan solo unos meses Mediaset anunciaba su estreno y, hasta ahora, hemos disfrutado de un gran número de capítulos. ¡Hasta estamos inmersos en la segunda temporada!

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 151 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta hemos observado cómo Engin y Piril no han dudado un solo segundo en rendir cuentas a Serkan Bolat respecto a un tema muy concreto. ¿A qué nos referimos? A la venta de sus acciones en Art Life.

Lejos de que todo quede ahí, fuimos partícipes de cómo Eda Yildiz ha descubierto, en primera persona, toda la verdad. Y no solamente eso, sino también los verdaderos motivos por los que han vendido su parte de la empresa. Lo que es un hecho es que, de manera inevitable, Serkan Bolat se enfrentó a su primer día en un nuevo empleo.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 152 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta hemos observado cómo la madre de Serkan Bolat, Aydan, se ha convertido en una de las grandes protagonistas. ¿La razón? Tras mucho tiempo en soledad, por fin ha encontrado la felicidad.

La madre del arquitecto ha encontrado esa paz que tantísimo necesitaba en Kemal. No solamente la adora, sino que también la cuida. Es una relación tan sana y tan sumamente perfecta que Aydan reconoce que tiene muchísimo miedo a una cuestión muy concreta: perder absolutamente todo lo que tanto anhelaba. ¿Ocurrirá algo como ella imagina? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.