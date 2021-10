‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los espectadores que están completamente enganchados a la historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 150 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta fuimos partícipes de cómo Serkan Bolat se ha visto involucrado en una tesitura de lo más difícil y complicada. Tiene como objetivo salvar Art Life, la empresa por la que ha dado su vida y tantísimo le ha marcado a nivel profesional.

Por ese mismo motivo, Serkan Bolat se ve más que obligado a tomar una decisión un tanto compleja. Es sumamente consciente de los riesgos, pero también de que no tiene otra alternativa. Estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta segunda temporada de la serie turca.

💼 Serkan lo tendrá muy difícil para poder salvar Art Life, empresa a la por la que había apostado todo. Disfruta de la nueva entrega de #LoveIsInTheAir de @divinity_es ya en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/bUCJ8UJtoR pic.twitter.com/SShfvKs6S2 — mitele plus (@miteleplus) October 4, 2021

Después de todo por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 151 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando observamos cómo tanto Engin como Piril se ven obligados a rendir cuentas ante Serkan Bolat. Su decisión de vender las acciones de Art Life es algo que el empresario no esperaba.

Es más, lo considera una traición. Eda Yildiz, por su parte, descubre la verdad, así como los verdaderos motivos por los que la pareja ha decidido vender su parte de la empresa. Por ese mismo motivo, a Serkan Bolat no le queda más remedio que comenzar a hacer frente a una nueva etapa en su trayectoria profesional.

Y, por tanto, a su primer día en su nuevo empleo. Es un hecho que Serkan Bolat está viviendo un momento absolutamente mágico a nivel personal, pero no está siendo tan brillante en lo profesional. ¿Encontrará una solución, después de todo, a este inesperado problema? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.