Louis Tomlinson presenta ‘Faith In The Future’, su nuevo álbum de estudio

La espera ha terminado. Louis Tomlinson presenta este viernes 11 de noviembre su nuevo álbum Faith in the future. Se trata de un disco muy especial para el artista británico, compuesto por un total de 14 canciones de las cuales ya había adelantado tres temas.

Out of my system, canción en la que hace referencia a sus años en One Direction, Bigger than me, el primer single del disco y Silver Tongues, la canción de la que el artista se siente más orgulloso, fueron los temas que vieron la luz antes del lanzamiento del disco este viernes.

«Después de haber vivido con este disco durante un tiempo, no puedo esperar a que lo escuchéis. Gracias por permitirme hacer la música que quiero hacer», escribió el artista en sus redes sociales tras el anuncio del lanzamiento de Faith in the future.

I’m so excited to finally tell you that my new album Faith In The Future is out 11th November. After living with this album for a while I can’t wait for you all to hear it. Thank you for allowing me to make the music I want to make.#FaithInTheFuture pic.twitter.com/9pLMaQiOMF — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) August 31, 2022

Faith in the Future es un proyecto discográfico que Louis Tomlinson ha realizado a fuego lento, con colaboradores que incluyen a Mike Crossey Rob Harvey, Dan Grech Nico Rebscher y aJoe Cross y Theo Hutchcraft. Todos ellos han creado este álbum, tan especial para el músico.

Por otro lado, tras el lanzamiento de este disco, Louis Tomlinson comenzará en 2023 una gira mundial, en la que hará varias paradas en nuestro país. Madrid, Bilbao y Barcelona serán las ciudades que acojan los conciertos del artista británico los días 1, 5 y 6 de octubre.

«No os podéis imaginar cuánto ha hecho por mí la gira de este año, así que quería volver a la carretera tan pronto como pudiera. He tenido este tour en mente con cada canción del nuevo álbum que escribíamos. Estoy deseando tocar en directo todo lo nuevo. Gracias por darme siempre vuestro increíble apoyo. ¡Sé que nada de esto sería posible sin ninguno de vosotros!», expresó el artista británico tras el anuncio de su nueva gira Faith in the Future World Tour 2023.