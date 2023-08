Lorena Castell, víctima de un ataque de ansiedad tras un titular sobre su vida sexual

Lorena Castell ha mostrado su enfado, al ver cómo un titular sobre su vida personal ensombrecía su carrera profesional. Fue el pasado 1 de agosto cuando El Mundo publicó una entrevista la carismática presentadora, donde respondió a muchas preguntas sobre sus proyectos profesionales, pero también a otras más personales.

La ganadora de la séptima edición de MasterChef Celebrity abordaba entre las cuestiones más íntimas, el tema de las relaciones sexuales cuando eres madre, afirmando que, a pesar de haberse convertido en madre sigue disfrutando de su vida sexual.

Casi un mes después de su publicación, este domingo el citado medio recordó la entrevista que le hicieron a Lorena Castell. Y cuando ella vio el titular escogido, sufrió un ataque de ansiedad, tal y como ha expresado. «Se puede seguir follando igual cuando eres madre», fue el titular escogido por El Mundo.

«Menuda mierda de titular. Menuda basura de entrevista y menuda basura de periodista. Es una vergüenza que tengáis que destacar como titular, algo que ni venía a cuento con la temática de la entrevista. Una entrevista que se hizo en junio para hablar de mis proyectos televisivos y mi espectáculo. Una entrevista de una mujer a otra mujer. Supongo que, una vez más, es más interesante (para vosotros al menos) poner en portada a una chica sexy con un titular de cachondeo. Pensaba que erais profesionales», ha expresado Lorena Castell.

#NOTICIA Grandísimo disgusto el que se ha llevado Lorena Castell con este titular de El Mundo donde habla de que se puede seguir teniendo sexo igual cuando eres madre y que, según la presentadora y colaboradora de televisión, no tiene nada que ver con la realidad de la entrevista pic.twitter.com/RViKdfuDRM — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) August 27, 2023

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Lorena Castell ha añadido: «Quiero explicar cómo fue esa entrevista, porque para nada era una entrevista basada en el sexo, no tiene sentido. Era una entrevista promocional de una marca con la que yo trabajo. Íbamos a hablar de mis programas, de mi espectáculo y no de cuantas veces tengo sexo porque me parece que eso no le interesa a nadie y es algo que pertenece a mi vida personal».

Además, Lorena Castell afirma que sufrió un ataque de ansiedad al leer ese titular. «Estoy muy nerviosa, muy enfadada, tengo taquicardia, tengo ganas de llorar. No estoy bien», declaraba con lágrimas en los ojos. «No me merezco que se me venda así, ni ese titular», añadía.

Por su parte, El Mundo ha publicado una aclaración con la que explican su versión de lo ocurrido: «En ningún momento El Mundo ha pretendido con esta publicación atacar ni ofender a la entrevistada. El titular es un extracto literal, un asunto sobre el que en la charla se habló con total naturalidad y que hemos escogido con el fin de dar visibilidad al debate sobre el sexo en la maternidad».