Lorena Castell estuvo a punto de representar a España en ‘Eurovisión’ y este vídeo lo demuestra

La aspirante de Masterchef Celebrity 7 y colaboradora de Zapeando, Lorena Castell, también ha sido cantante. Y es que la hemos visto como presentadora, cómica, bailarina, y ahora recordamos que también quiso representar a España en Eurovisión en el año 2008.

Lorena Castell se presentó bajo el pseudónimo de Lorena C, con una canción titulada Piensa Gay. En esta actuación, aparecía vestida con un traje negro de brillos, acompañada de dos músicos a sus lados y como sorpresa. Al final de la canción, salían al escenario tres teletubbies bailando al ritmo de la música.

Su propuesta llego a colocarse como sexta finalista en el concurso llamado Salvemos Eurovisión. Este programa fue presentado por iconos como Raffaella Carrà, Bibiana Fernández o Boris Izaguirre.

«Me lo dijeron seguro, anoche en la discoteca, que, aunque lo lleve en secreto, lo sabe ya todo Chueca. Piensa bien, piensa mal, piensa gay, piensa gay», decía parte de la letra de la canción propuesta de Lorena Castell.

Todos recordaremos ese año tan mítico. Y es que nuestra apuesta para participar en Eurovisión finalmente fue Baila el Chiki- chiki de Rodolfo Chikilicuatre, que consiguió obtener un buen puesto en la final de Eurovisión.

Sin embargo, Lorena Castell nunca ha dejado de lado el mundo de la música, pues ahora mismo se encuentra como vedette en Madrid con su espectáculo, Bingo para Señoras, donde podemos verla actuando, cantando y bailando. Además, ha comentado que no descartaría volverse a presentar a Eurovisión en los próximos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • LORENA CASTELL • (@lorenacastell)



“Yo no descartaría volver a presentarme, si ya me he presentado una, por qué no dos. Lo que pasa es que Chanel ha dejado el listón muy alto”, comentaba la artista catalana durante la emisión de Masterchef.

Estaremos muy pendientes a sus redes sociales para saber si esa candidatura se hará realidad… o no.