Loles León se ha convertido en una de las protagonistas absolutas de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’. La concursante ha vuelto a conquistar a los espectadores con su desparpajo, naturalidad y sentido del humor, así como a los jueces del programa de Antena 3 con su talento.

Uno de los hechos que ha llamado la atención de los espectadores desde el comienzo de la nueva edición, es el motivo por el que Loles León entra al plató de una forma diferente al resto de sus compañeros.

La concursante no ha subido sola en ninguna ocasión al clonador de ‘Tu cara me suena’. En todas las galas, se ha subido acompañada de uno de los bailarines del programa, que tras llegar al escenario, desaparece. Y ahora, ha sido la propia Loles Léon la que ha desvelado lo que ocurre.

¿Por qué @loles_leon siempre va acompañada en el clonador de #TCMS? 🤔 ¡Esta costumbre tiene una explicación! 😮 https://t.co/KXgnJbXOmy — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) November 23, 2021

“Tengo vértigo, y el clonador gira, pero sin paredes ni nada. Y yo no puedo ir sola”, ha confirmado en un encuentro online con Antena 3 sobre su participación en ‘Tu cara me suena’. «Yo entro acompañada, pero no salgo de allí, ni acompañada ni de ninguna de las maneras. Yo siempre salgo por otro lado», explica.

«Siempre quiero ir con alguien, y mejor que con un bailarín no puedo estar. Yo me agarro y cierro los ojos, y él me coge y voy protegida. Porque tengo mucho vértigo», explica la actriz. Esta es la razón por la que siempre va acompañada de un bailarín del programa.

La actriz también ha desvelado cuál fue la causa de su vértigo. «Desde que me caí por las escaleras, va un poquillo de aquella manera. Me ha quedado un vértigo muy fuerte. Yo es subirme a algo y me da un mareo».

Y añade: «Siempre salgo por algún otro lado, porque las escaleras de este año son increíbles, no las tengo todas conmigo… Con el vértigo, tengo miedo de irme para delante».