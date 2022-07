Lola Índigo interpreta por primera vez la versión en castellano de ‘Caramello’

En Tenerife siempre se ha destilado un “flow” muy italiano, y Lola Índigo lo ha hecho más patente que nunca después de cantar por primera vez su nueva canción Caramello en la isla chicharrera, en la que colabora con las artistas de origen transalpino Elettra Lamborghini y Rocco Hunt.

Y es que, no es la primera artista española que se ha sumado a la moda de cantar en italiano. Un claro ejemplo lo encontramos en Ana Mena, que sabe y mucho de crear hits en este idioma, aunque no sea el suyo.

Este temazo de Lola Índigo, por su parte, empezó a coger forma a parir del mes de mayo, en el que las tres artistas se siguieron en redes sociales. Un guiño que no es en absoluto ajeno a los artistas de mayor calado de nuestro país, los cuales suelen tirarse indirectas a través del teléfono.

El tema, como era de esperar, lleva videoclip incluido. En él, Lola Índigo ha querido hacer gala de las bailarinas que siempre le acompañan en los diversos títulos audiovisuales que lanza al mercado musical.

La canción versa acerca de un amor el cual es prácticamente irreal. Muchas veces creemos que el amor supera nuestras propias expectativas, y de eso habla la artista en su nueva canción.

“De camino a casa no parece real, te conocí por casualidad, pero por si no lo creo, cuantas cosas decir, lo importante es entender, si tu vienes a mi o yo vengo a ti. Es solo un juego que dura muy poco. El tiempo de una foto, bromeemos con el fuego. Bailando el toro loco. Quién sabe si me vienes después. Verás que el cielo no puede encontrarnos” reza el estribillo de este tema.

El adelanto de esta canción se ha producido después de que la artista se subiese a los escenarios el Cook Music Festival de Tenerife. En el que ha sido cabeza de cartel y ha dejado enamorado a todos los isleños que han acudido a su concierto.