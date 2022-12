Little Mix emociona a sus fans con su esperado reencuentro por Navidad

¡Las chicas de Little Mix han vuelto! El pasado año 2021, la girlband sorprendió a todos sus seguidores al comunicar que habían decidido tomar un descanso y apartarse durante un tiempo de los escenarios, al menos como grupo. Una noticia que fue anunciada meses después de la salida de Jesy Nelson de la agrupación.

Sin embargo, y siempre fieles a su público, Leigh-Anne, Perrie y Jade pasaron la primera parte de este año en la gira The Confetti Tour por el Reino Unido e Irlanda. Un tour que llevaron a cabo en apoyo de su sexto álbum de estudio, el cual fue titulado bajo el mismo nombre.

Little Mix Forever ✨💕 pic.twitter.com/On2VqdMf2b — Little Mix (@LittleMix) June 10, 2022

Tras ello, el público ha podido conocer gracias a sus respectivas redes sociales qué ha sido de las chicas de Little Mix. Leigh-Anne se ha volcado por completo en su maternidad y en el cuidado de sus dos hijos. Una misma labor que ha realizado Perrie con su hijo Axel, sumado a sus proyectos empresariales y al anuncio de su compromiso con su prometido Alex Oxlade-Chamberlain.

Todo ello mientras Jade ha firmado un contrato con RCA Records para lanzar su carrera como artista en solitario. La británica se ha metido en el estudio con Nayeon, de TWICE, para componer Candyfloss, tema del mini álbum del debut en solitario de la ídolo del K-pop.

View this post on Instagram A post shared by Little Mix (@littlemix)

Ahora, meses después, las artistas se han vuelto reencontrar. Leigh-Anne, Perrie y Jade han compartido en sus redes que no querían culminar el 2022 sin volverse a ver y ponerse al día de todo lo que ha acontecido en sus vidas desde entonces. Un momento muy bonito que han retratado con una instantánea donde las tres aparecen muy felices.

«Reunited for a Christmas catch up and it feels so good», han escrito bajo la imagen. Una publicación que ha revolucionado por completo las redes sociales, llegando a alcanzar casi el millón de ‘me gusta’ en menos de 24 horas.