Lindsay Lohan anuncia que está embarazada de su primer hijo

Lindsay Lohan está embarazada. La actriz estadounidense ha anunciado este martes que será madre por primera vez junto a su pareja Bader Shammas, a través de una publicación en su cuenta de Instagram con una tierna imagen.

“Nos sentimos bendecidos y emocionados”, ha escrito la actriz estadounidense en la publicación de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 12,4 millones de seguidores, junto a un body de un bebé donde se puede leer “Coming soon…”.

La actriz también ha compartido la noticia al medio estadounidense TMZ. “Estamos muy emocionados con la llegada de este nuevo miembro a nuestra familia y deseando empezar este nuevo capítulo de nuestras vidas”, señala Lindsay Lohan al citado medio.

Este bebé, del que de momento se desconocen la fecha de nacimiento y el sexo, será el primer hijo de Lindsay Lohan y de su marido, el banquero kuwaití Bader S. Shammas, quienes se comprometieron a finales de noviembre de 2021 y se casaron en una boda secreta el verano pasado.

Hace casi una década que Lindsay Lohan se mudó a Dubái, donde ha encontrado la paz que no encontró en Hollywood, donde durante sus años estrellato juvenil protagonizó numerosos escándalos. “Mudarme aquí fue un nuevo comienzo”, relató a la revista Emirates Woman en 2018.

“Se oye hablar más de la actualidad real que de los cotilleos de los famosos, lo cual aprecio mucho. Y no es que salga mucho por la noche, es un estilo de vida muy diferente para mí. Me vine con ese propósito: no tengo que ser vista públicamente todo el tiempo, ni comentar lo que estoy haciendo”, expresó por aquel entonces.

La carrera de Lindsay Lohan ha estado llena de altibajos. Después de convertirse en una estrella infantil a finales de los 90, el cine dejó de ser su prioridad una vez pasada la adolescencia y se hizo más famosa por sus fiestas y escándalos con otras famosas como Paris Hilton.

Tras permanecer retirada de la industria durante muchos años, a finales del 2022 Lindsay Lohan volvió a conseguir un papel protagonista en una película navideña de Netflix, titulada Navidad de golpe. Además, ya está trabajando en una nueva comedia romántica que verá la luz este año.