Lewis Capaldi sufre una crisis en pleno directo y la reacción de sus fans emociona

Lewis Capaldi protagonizó uno de los momentos más emotivos del Glastonbury, el histórico festival de música del Reino Unido. El artista, que hace un año reveló padecer el síndrome de Tourette, tuvo una crisis en plena actuación, que hizo que sus fans le arropasen con toda su energía.

El artista se encontraba interpretando uno de los mayores éxitos de su carrera, la canción Someone you loved, cuando comenzó a sufrir tics y espasmos, unos síntomas habituales de este trastorno cuando se siente emoción o nervios.

En un momento dado, Lewis Capaldi comenzó a mostrar dificultades para continuar con la letra de la canción, cuando de repente todos los asistentes comenzaron a cantar al unísono para dar tiempo al artista a reponerse y de esa forma pudiera terminar su actuación.

Losing his voice, ticks taking over, he battled through and the crowd lifted him up. What a set #LewisCapaldi absolutely incredible #glastonbury2023 moment pic.twitter.com/BIWv8ZC6F4

— ThatRobRose (@thatrobrose) June 24, 2023