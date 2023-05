Lewis Capaldi abre su corazón en ‘Broken By Desire To Be Heavenly Sent’, su segundo disco

Lewis Capaldi ha vuelto. Tras anunciar un parón a finales del 2021 para meterse en el estudio a trabajar en su nuevo álbum, el artista escocés presenta este viernes su nuevo disco, bajo el título de Broken By Desire To Be Heavenly Sent, un disco con el que comienza una nueva etapa en su carrera.

Este disco supone la vuelta de uno de los artistas internacionales más brillantes de los últimos años. Su gran personalidad, su voz y su gran talento como compositor, le llevaron a lo más alto. Sin embargo, a finales del 2019 tomó la decisión de mantenerse apartado del foco, para centrarse en la composición de su nuevo disco.

El artista rompió su silencio musical el pasado mes de septiembre con el lanzamiento de Forget Me, el primer adelanto de su nuevo disco. En los últimos meses vieron la luz otros adelantos como Pointless o Wish You the Best, y por fin, sus fans ya pueden disfrutar del disco al completo.

almost 4 years to the day since my first album came out.. I’m so happy that ‘broken by desire to be heavenly sent’ is finally yours!!! 🎉

i hope you love it as much as I do ❤️ x

listen here ➡️ https://t.co/WmazhGNoFI pic.twitter.com/CCXRpgU3A6

— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) May 18, 2023