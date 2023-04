Lewis Capaldi admite que sus problemas de salud podrían hacer peligrar su futuro en la música

Lewis Capaldi no está atravesando un momento fácil. Debido a sus problemas de salud, el artista británico se ha visto obligado a cancelar varios conciertos de su nueva gira, entre ellos los conciertos que iba a ofrecer en España el pasado fin de semana.

No obstante, la agenda profesional del artista prevista para este 2023 continúa. De esta forma, mientras se termina la cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, Lewis Capaldi anunció nuevas fechas de los conciertos cancelados.

Aunque Lewis Capaldi es positivo, debido al síndrome de Tourette que padece, el artista británico ha querido ser sincero con sus fans y explicar que no puede asegurar que en un futuro siga dedicándose a la música, pues no sabe como le van a afectar sus problemas de salud en unos años.

En esa lucha con su salud, Lewis Capaldi expresa en una entrevista con Times que «Si llega a un punto en el que me estoy haciendo un daño irreparable a mí mismo, renunciaré. Odio la hipérbole, pero es una posibilidad muy real que tenga que incluir música”.

‘I didn’t expect my life to be so sad’

In this soul-baring interview, @LewisCapaldi reveals why ‘impostor syndrome’, Tourette’s and his fragile mental health may force him to quit

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) April 1, 2023