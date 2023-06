Lewis Capaldi cancela sus próximos conciertos debido a un nuevo bache de salud

Lewis Capaldi se ha vuelto a ver obligado a cancelar parte de los conciertos de su nueva gira. El artista, que se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, ha sufrido un nuevo golpe de salud, que le ha obligado a tomar esta decisión.

Fue hace unos meses cuando el artista compartió en sus redes sociales un comunicado en el que anunciaba, con todo el dolor de su corazón, que debido a sus problemas de salud tendría que cancelar parte de los conciertos de su gira, entre ellos los dos conciertos programados para España

A pesar de que el artista escocés anunció recientemente nuevas fechas para los conciertos que tenía pendientes, para presentar las canciones de su nuevo disco Broken By Desire To Be Heavenly Sent en directo, finalmente ha tenido que cancelarlas de nuevo.

A través de sus redes sociales, Lewis Capaldi ha compartido un comunicado en el que se sincera sobre sus problemas de salud mental, unidos al Síndrome de Tourette que padece. «Este es un mensaje realmente difícil y me duele mucho tener que escribirlo, pero lamento mucho decir que voy a tener que cancelar todos los compromisos desde ahora hasta que toque en Glastonbury el 24 de junio», comienza el comunicado.

«Necesito tomarme un momento para descansar y recuperarme, para estar en mi mejor momento. Pasar tiempo con mi familia y amigos y hacer cosas normales que son una parte importante para sentirme mejor. Espero que todos lo entiendan», añade el artista. «Necesito tomarme estas tres semanas para ser Lewis de Glasgow por un tiempo».

«Sé que muchos de ustedes habrán gastado dinero en viajes u hoteles, lo cual agradezco más que nunca por lo difícil que están las cosas económicamente en este momento, así que lamento mucho el impacto que esto tendrá», lamentó el artista.

Y concluye explicando que: «Dicho esto, los últimos meses han estado llenos de problemas de salud mental como física. No he estado en casa como es debido desde Navidad y en este momento estoy luchando por controlarlo todo».

almost 4 years to the day since my first album came out.. I’m so happy that ‘broken by desire to be heavenly sent’ is finally yours!!! 🎉

i hope you love it as much as I do ❤️ x

listen here ➡️ https://t.co/WmazhGNoFI pic.twitter.com/CCXRpgU3A6

— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) May 18, 2023