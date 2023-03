Lele Pons y Guaynaa desvelan el dineral que se gastaron en su espectacular boda

La espectacular boda de Lele Pons y Guaynaa sigue dando mucho que hablar semanas después de reunir a decenas de famosos en su fiesta. Tras su luna de miel, la pareja ha desvelado el dinero que se ha gastado en el que será uno de los fiestones que queden para el recuerdo.

Después de pasar sus primeros días de casados en Dubái, seguimos conociendo detalles de cómo se produjo todo. Los artistas lo celebraron junto a 300 invitados, entre los que estaban algunas de las caras más conocidas del mundo de la música.

Además de en los recién casados, las miradas de todos se centraron en Aitana Ocaña y Sebastián Yatra, que trataron de estar lo más alejados posible para evitar los rumores sobre su relación. Pero ellos no fueron los únicos famosos presentes allí, también estuvieron caras conocidas como Camila Cabello, Steve Aoki, Anitta, Lola Indigo y Paris Hilton, entre muchos otros.

Uno de los invitados que más llamó la atención de todos fue el cantante Chayanne, que se encontraba como uno más en la fiesta. Lo que pocos sabían es que el cantante es el tío de la influencer, por lo que su presencia en un día tan señalado estaba más que justificada.

Lele Pons y Guaynaa prepararon una fiesta a la altura y con la que no dejaron indiferentes a nadie, pero ahora conocemos el dinero que les costó. La pareja lo ha contado en el podcast Impaulsive, donde fueron preguntados sobre este tema.

La influencer no evitó en ningún momento hablar del tema, y dio detalles como que los patrocinadores tuvieron una gran importancia, ya que sin ellos podría haber llegado a costar la friolera de 600.000 dólares. «Pudo haber costado eso, pero yo dije que no, que no quería eso. Al final de todo, con los patrocinadores, fueron 300.000 dólares», comentó.

Su ya marido quiso ser incluso más concreto y quiso rectificar esa cantidad, apuntando que sería más cerca de los 404.000 dólares, aunque se apresuró a negarlo: «No bebé, no». Lo que queda claro es que en esa boda no faltó de nada y que solo dos personajes tan conocidos como ellos pueden permitirse una fiesta así y que muchos de esos gastos sean en forma de patrocinio.