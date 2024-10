No es ningún secreto que uno de los temas que más se está hablando en las últimas horas tiene una estrecha vinculación con La Oreja de Van Gogh. El pasado lunes 14 de octubre, el grupo emitió un comunicado a través de sus redes sociales a través del cual confirmaron que su camino y el de Leire Martínez, la que era su vocalista, se separaban tras 17 años juntos. Algo que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie puesto que nada hacía presagiar que, después de tantísimos años juntos, fueran a tomar esta decisión. Inevitablemente, muchos han pensado en Amaia Montero y en su posible regreso al grupo tras haber comenzado su carrera en solitario hace casi dos décadas. Sea como sea, ninguna de las partes ha confirmado que esto sea cierto. Es más, la propia Leire reconoció que ella no había firmado ningún comunicado: «El grupo ha comunicado lo que ha considerado».

En las últimas horas, por si fuera poco, se hizo viral un vídeo en el que aparece Leire Martínez rompiendo a llorar al interpretar Rosas. Por aquel entonces, solamente ellos sabían que, después de 17 años, iba a ser su último show juntos. Es más que evidente que, tras la publicación del comunicado, esas lágrimas ahora tienen mucho más sentido. Pero no todo queda ahí, ya que las redes sociales han vuelto a hacer de las suyas. ¿De qué forma? Recuperando un vídeo grabado por la periodista Pilar León. En estas imágenes aparece Leire Martínez visiblemente nerviosa, justo antes de comenzar ese último concierto de la gira y que, sin que sus seguidores lo supieran, también iba a ser el último que hiciese junto a La Oreja de Van Gogh. «Último concierto. Qué nervios, qué emoción y qué pena, ¿no? Qué de cosas hay. Hoy se amontonan las emociones», asegura Leire Martínez en este vídeo que ya se ha hecho viral.

Leire Martínez rompe su silencio tras el comunicado de La Oreja de Van Gogh

A pesar de que la decisión del grupo se hizo pública el pasado lunes, lo cierto es que en las últimas horas han salido a la luz un gran número de informaciones sobre este asunto. Muchas de ellas no solamente tienen vinculación con la propia Leire o La Oreja de Van Gogh, sino también con Amaia Montero.

Fue en el programa Juntos que se emite en Telemadrid donde se dio a conocer a través de Mar Montoro. La periodista y gran amiga de Leire Martínez pudo hablar con ella, por lo que transmitió a los espectadores el mensaje que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh le había hecho llegar: «El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado», aseguraba Martínez.

Pero no todo quedó ahí, ya que quiso dejar algo claro a través de su amiga Mar Montoro: «Cuando considere y me encuentre bien, yo mismo contaré lo que sea. Pero, por el momento, no tengo mucho que decir». Así pues, la artista ha hecho saber que no se pronunciará sobre este asunto hasta que lo crea oportuno, por lo que tocará esperar para conocer su versión de lo ocurrido.

La Oreja de Van Gogh, ¿dará un único concierto con Amaia Montero?

Es una de las informaciones que ha llegado a varios periodistas. Al parecer, este concierto habría tenido que ver con que Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh hayan decidido tomar caminos diferentes después de 17 años. Aun así, siendo conscientes de lo que se está generando por esta situación, ese show estaría en peligro.

Javi de Hoyos, en el programa Ni que fuéramos, reconoció el pasado lunes que ese concierto se celebraría. Tan solo unas horas después, actualizó esa información. Es un hecho que La Oreja de Van Gogh está recibiendo durísimas críticas por la forma en la que está actuando con Leire Martínez a pesar de los años que llevan trabajando juntos. Por lo tanto, el hecho de que se lleve a cabo ese concierto peligraría más que nunca. ¿Confirmarán o desmentirán la noticia antes de que todo se complique más?