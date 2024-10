Leire Martínez habla de Amaia Montero tras salir de la Oreja de Van Gogh: «No hemos sido amigas»

Leire Martínez ha reaparecido en un programa de televisión semanas después de que La Oreja de Van Gogh anunciase su salida como cantante del grupo en un comunicado que llamó la atención por no estar firmado por ella y en el que simplemente se decía que tenían «diferentes maneras de vivir el grupo». La ya ex vocalista ha mantenido silencio durante semanas y apenas ha atendido a la prensa durante algunas ocasiones e incluso ha evitado hablar de esta salida en el programa de la televisión vasca en el que colabora, pero ya ha decidido romper su silencio. No ha sido en una gran programa o mediante otro comunicado, la forma elegido ha sido aparecer en el programa Me quedo conmigo, de Mtmad, que está dedicado al mundo de la salud mental. La artista ha elegido este espacio para hablar de su infancia y de los traumas que ha tenido que superar a lo largo de su vida personal, pero también ha hablado de Amaia Montero, a la que sustituyó como vocalista en el año 2008.

El programa está disponible solo en Mitele, la plataforma de contenidos de Mediaset en internet, por lo que no se podrá ver completa en televisión en abierto, aunque es posible que programas de Telecinco y Cuatro emitan las imágenes en las próximas horas. En el primer episodio de su aparición se centra en su vida personal, que ha estado marcada por la relación con sus padres, algo que hablará y tratará de superar con la ayuda de la psicóloga Andrea Vicente, que es la experta que lleva las riendas y la presentación de este formato. Hay que esperar hasta el final, en concreto al adelanto de nuevos episodios, para poder ver algunas frases relacionadas con su salida del grupo y de la relación con Montero.

«Amaia no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido de puertas para adentro en este grupo, que la dejen tranquila», es una de las primeras cosas que se pueden escuchar por su parte. De esta manera intenta frenar el enfrentamiento que podría haber entre ellas por ser la vocalista, algo que han alimentado desde hace años los propios fans del grupo, que no han dejado de pedir un regreso de la que fuera cantante original.

También frena cualquier posible enfrentamiento, algo que muchos están esperando, entre las dos ex vocalistas de La Oreja: «Yo no soy rival de nadie y no voy a formar parte de la guerra de otros». De esta manera tan sutil señala a sus ya ex compañeros por este revuelo.

Tal y como ya informó a través de Mar Montoro, periodista y amiga de Leire, ella no firmó el comunicado que La Oreja de Van Gogh publicó en redes sociales anunciando su salida, por lo que se puede decir que ha sido un despido. «El sentido común te indica que si no he firmado el comunicado de la banda es porque probablemente no estaba de acuerdo con él», asegura.

Aunque sin entrar en detalles, la cantante ha dejado claro que sí ha tenido problemas con los que han sido sus compañeros durante casi dos décadas, algo que hasta ahora nadie ha querido confirmar: «Si alguien se cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso…». Eso sí, anuncia que no dará muchos más detalles: «Si hablo se van a generar muchas cosas feas».

Aunque no da nombres, Leire Martínez lanza algunas pistas de esos problemas que podría haber tenido durante su paso por LODVG y que también han afectado a su vida personal: «Me cuesta poner límites y eso tiene mucho que ver con dejar que invadan mi ser, lo que yo soy»(…) «He permitido que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar».

La entrevista a Leire Martínez se dividirá en cuatro capítulos que se podrán ir viendo en los próximos días en Mtmad, el canal de contenidos en la red de Mediaset que se puede ver en Mitele.