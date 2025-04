Leire Martínez anuncia novedades en su carrera tras las informaciones de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez enfrenta el mes de abril con mucho trabajo. La artista, de 45 años, se ha convertido en noticia, durante los últimos meses, por los inesperados cambios que ha habido en su vida laboral. Y es que, como el público sabe muy bien, el pasado mes de octubre se anunció de manera oficial que abandonaba el grupo que tantas alegrías le dio en su vida: La Oreja de Van Gogh. Al parecer, «las diferentes maneras de vivir el grupo» fueron detonantes para que la vocalista optase por tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Por ello, la vasca mantuvo un perfil bajo en la polémica, aunque no dudó en mostrar su disconformidad con ciertos aspectos.

Desde entonces, Leire Martínez se ha mantenido alejada del ámbito musical. Pero, fue el pasado 24 de enero cuando reapareció de manera pública, ahora en solitario, para volver a los escenarios. Una aparición muy esperada donde la cantante se subió al escenario del Teatro Real de Madrid para colaborar con un concierto solidario organizado a favor de las víctimas de la DANA en Valencia. Un encuentro donde anunció que se encontraba trabajando en su propio proyecto artístico. Una noticia que causó una gran emoción entre sus seguidores. Tras ello, comenzaron a surgir rumores en torno a los planes del resto de La Oreja de Van Gogh. Numerosas voces que susurraban un posible reencuentro con la que fue su primera vocalista, Amaia Montero.

Hasta la fecha, cabe señalar que no se ha confirmado nada respecto a la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Pero, David Insua, colaborador de Tentáculos, programa de TEN, declaró que la artista se encontraría grabando un disco con sus antiguos compañeros de banda. Una información que todavía queda por determinar. Pues, como comentábamos, no se ha confirmado nada.

Sea como sea, Leire Martínez está decida a dar forma a su nueva etapa artística como solista. Por ello, y lejos de retrasar más el momento, la cantante ha comunicado que este próximo 11 de abril lanzará de forma oficial su primer single. Un nuevo trabajo que ha bautizado bajo el título de Mi nombre y con el que promete no decepcionar a nadie.

«Mi nombre, mi primer tema en solitario, viernes 11/04», ha escrito en la publicación que ha compartido en sus redes sociales. Un anuncio que ha venido acompañado de una imagen suya reflejada ante un cristal roto. Así pues, y como era previsible, los comentarios entre sus seguidores no se han hecho de esperar.

Las redes sociales reaccionan al regreso en solitario de Leire Martínez

«¡Aquí tienes un fan que OBVIO se queda», «Siempre tuviste nombre propio para los que te queremos, pero ahora a gritarlo fuerte más que nunca!!! ¡Aguante, colorada! No veo la hora de escuchar este futuro éxito», «Una buena cantante no solo es tener una buena voz (que la tiene de sobra). Es saber estar, demostrar educación, cercanía y respeto por sus fans, y Leire va más que sobrada en todo eso. Contigo, siempre» o «Comienza una etapa increíble, no lo dudes y con tu nombre que suene fuerte porque así va a ir todo y vas a hacer una carrera preciosa desde esa humildad que tienes. Pero, ya es hora ese reconocimiento SOLO PARA TI», son algunos de los comentarios que se pueden leer.