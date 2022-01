Laura Pausini está de vuelta. La artista italiana acaba de presentar su nuevo single, ‘Caja’, una canción compuesta para su película ‘Laura Pausini: Un placer conocerte’. Se trata de un proyecto en el que lleva trabajando dos años de la mano de Amazon Prime Video, que próximamente llegará a la plataforma de contenidos audiovisuales.

Tal y como la propia artista indica, el origen de este proyecto se remonta a febrero del pasado 2020: Estaba buscando algo innovador en los guiones que me proponían, pero no sentí ninguna urgencia de decírmelo. En una de nuestras reuniones me di cuenta de que había era algo que nunca había contado, algo importante para mí y que por fin quise compartir, me alegra que de inmediato apoyaran mi idea artística, trataremos de contarla de la manera más sincera, como siempre lo he hecho con la música, esta vez con toda la pasión que tengo por el cine».

“Mantenerlo en secreto ha sido realmente fácil porque ¡llevo trabajando en este proyecto desde Febrero de 2020! Quienes me conocéis sabéis lo difícil que ha sido no contaros nada hasta ahora. Queda mucho por hacer, pero en los próximos meses os mantendré informados con todas las novedades sobre los contenidos y la fecha del lanzamiento. Empezamos de nuevo”, escribió la artista en su cuenta de Instagram antes del lanzamiento

CAJA se ha publicado en todas partes 🖤

“¿Y dime qué querías hacer, tu?” 📦 CAJA is out everywhere🖤

“And you? What did you want to do?” 📦https://t.co/AcH2K7Slpf#Scatola#Caja#LauraPausini pic.twitter.com/RYg3X0NHcV — Laura Pausini (@LauraPausini) January 20, 2022

Para un proyecto tan especial, Laura Pausini ha compuesto una canción igual de especial. ‘Caja’, una canción llena de emoción de principio a fin, con la que una vez más, ha vuelto a demostrar su indudable talento, tanto como compositora como de cantante.

«La caja de la que canto no es un objeto material, es un símbolo de lo que contiene nuestros pensamientos, recuerdos, sentimientos, que sostiene lo que de verdad está contenido en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Me pregunté sobre esto y esto me intriga más hoy, como todos nosotros tuve dos años en los que todo se ralentizó y tuve más tiempo para dedicarme a mí misma, a repasar muchos momentos de una vida tan maravillosamente normal que me conmovió. Me volví a ver adolescente, pensé en los sueños que tuve y en lo que soy hoy, buscando un punto de encuentro”, explica la artista.