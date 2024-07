Laura Madrueño, entre lágrimas ante el mítico apagado de la palapa: «Volvemos a casa»

El pasado domingo 28 de julio pudimos disfrutar de la Gran Final de Supervivientes All Stars. Entre otras tantas cuestiones, conocimos el nombre del concursante que se llevaba la victoria en esta edición repleta de leyendas del reality. Por si fuera poco, presenciamos un momento icónico como es el apagado de la palapa por parte de Laura Madrueño.

La presentadora de Supervivientes All Stars desde Honduras, desde que comenzó la Gran Final, reconoció estar bastante triste. Al fin y al cabo, tanto ella como el resto del equipo, llevaban bastantes meses allí no solamente por esta edición, sino también por Supervivientes 2024: «Ahora sí es el final, que el equipo y yo llevamos aquí, en Honduras, desde Navidad», comentó entre risas. ¡Han hecho un excepcional trabajo!

Pero el final que parecía muy lejano por fin llegó y, por ende, también lo hizo el mítico apagado de la palapa. Una ceremonia verdaderamente emotiva no solamente para la propia Laura Madrueño, sino también para el resto del equipo de Supervivientes All Stars y, cómo no, también los espectadores del reality.

«Este gran templo de piedra, fuego y agua se convirtió en testigo de toda la edición», comenzó diciendo la presentadora de Supervivientes All Stars desde Honduras. Mientras paseaba por la mítica y preciosa palapa, Laura Madrueño continuó hablando: «Mi mayor agradecimiento es para las más de 200 personas que, hace más de cinco meses, dejaron sus vidas a 9.000 kilómetros para hacer algo irrepetible».

«Gracias a todos por seguir este viaje», aseguró, visiblemente emocionada. Lejos de que todo quedase ahí, la presentadora de televisión aprovechó la ocasión para ir mucho más allá, al seguir mostrando su agradecimiento a sus compañeros de Honduras: «Me habéis hecho sentir una auténtica privilegiada. Nos hemos convertido en una gran familia y habéis dado sentido al programa más complicado».

Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, Laura Madrueño quiso dirigirse a la audiencia de Supervivientes All Stars: «Esperemos haberos emocionado, haberos hecho reír y llorar. Gracias por contar con nosotros». Prácticamente entre lágrimas, la presentadora dijo lo siguiente antes de que la palapa se apagase: «Supervivientes sois todos. Ahora sí, compañeros. Apagamos la palapa porque volvemos a casa».

Marta Peñate, ganadora de Supervivientes All Stars

Es más que evidente que la audiencia quería que la canaria se alzase con la victoria. Y todo porque llegó a enfrentarse hasta en tres ocasiones al televoto, y en las tres veces salió airosa. Sobre todo si hablamos de su duelo con Sofía Suescun, en la que Marta Peñate recibió el apoyo mayoritario por parte de los espectadores.

Por lo tanto, el último cara a cara lo protagonizaban Alejandro Nieto y Marta Peñate. De nuevo se repetía aquella final de Supervivientes 2022 pero, eso sí, ahora se han cambiado las posiciones. Y es que la medalla de plata fue para el superviviente andaluz, mientras que la canaria se hacía con la victoria. Es más, era la primera vez que conseguía ganar un reality. ¡Fue un gran sueño cumplido para ella y una de las noches más mágicas de su vida!