Laura Madrueño despide la Palapa de ‘Supervivientes 2023’: «Ha sido el reto más importante de mi vida»

El pasado jueves 15 de junio disfrutamos de una de las galas más sorprendentes de Supervivientes 2023 pero, sobre todo, más emotivas. Entre otras cuestiones, porque era el último programa que se iba a realizar en los Cayos Cochinos de Honduras y se daba por comenzada la recta final del concurso. Por lo tanto, Laura Madrueño fue la que se encargó de cerrar la Palapa.

Vestida de blanco, la presentadora de Supervivientes 2023 desde Honduras, entró en este emblemático lugar con una antorcha. Visiblemente emocionada, Laura Madrueño comenzó a hablar: “Hace más de tres meses que abrimos esta Palapa y me di cuenta de que formaba parte de algo grande”.

Acto seguido, mientras iba recorriendo el lugar, la presentadora añadió: “No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura, porque no os podéis imaginar lo que es formar parte de esta locura”. Es entonces cuando quiso hacer esta importante confesión: “Ha sido el reto más importante de mi vida”.

Una de las cuestiones más emotivas de esta despedida fue que, uno por uno, fue resumiendo el concurso de cada superviviente, mientras iban apagando su antorcha, añadiendo un “volvemos a casa” al final. El primero fue Artùr, luego Asraf, pasando por Adara Molinero, Bosco y, por último, Jonan.

Lejos de que todo quede ahí, Laura Madrueño quiso hacer mención especial tanto al Pirata Morgan como a toda la gente que trabaja tras las cámaras de Supervivientes 2023: “El equipo humano que hay detrás de las cámaras cocinas, barcas, salas de edición… Gracias también a todos los espectadores que dan sentido a este trabajo que tanto me gusta y que tanto amamos”.

Acto seguido, dio media vuelta para abandonar, finalmente, la Palapa. No sin antes decir lo siguiente, entre lágrimas: “Equipo, volvemos a casa”. Como no podía ser de otra manera, el público que se encontraba en el plató de Supervivientes 2023 no dudó en ovacionar a la presentadora, tanto por sus palabras como por su papel en el concurso. Carlos Sobera fue el que se pronunció: “Todos nos hemos enamorado de ella”. ¡Y tanto!