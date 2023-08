Laura Escanes denuncia la utilización de su imagen: «Me repugna la persona que las haya creado»

Hace solo unos días que Laura Escanes había anunciado su ‘despedida’ de las redes sociales durante unos días para tomarse un descanse y poder disfrutar de las vacaciones con su hija, pero su tranquilidad se ha visto alterada. La influencer ha tenido que volver para denunciar que su imagen ha sido utilizada para un estafa y que incluso ha encontrado fotos suyas desnuda creadas por una inteligencia artificial.

Cuando apenas había podido disfrutar de unas horas de desconexión, tenía que reaparecer para aclarar lo que estaba pasando tras descubrir que utilizan su imagen en una estafa publicitaria en la red. «Hello. Vuelvo porque no paro de recibir mensajes de que hay una supuesta publicidad que utilizan mi imagen para estafar con una app o algo así. Si no es algo que yo no publico en mi cuenta, no hagáis caso, por favor».

«Me parece muy ruin que quieran estafaros utilizando la imagen de alguien conocido. Yo por mi lado tomaré las medidas necesarias para que se eliminen esas informaciones y no utilicen mi imagen para ello. Gracias», finalizaba este escueto comunicado publicado en Instagram.

Parecía que después de advertir a sus seguidores de este engaño podría regresar a sus días de descanso, pero la felicidad solo le ha durado unas horas. Ni 24 horas han pasado desde el primer comunicado y ha tenido que regresar a las redes para denunciar una nueva utilización fraudulenta de su imagen.

Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la… — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 15, 2023

Esta vez vez en Twitter, la catalana anunciaba lo siguiente: «Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan».

Muy molesta, como no podía ser de otra manera, también ha contestado a una usuaria que recordó que Eva Amaral decidió mostrar el pecho durante un concierto en el festival Sonorama, de Aranda de Dueron. Esto ha provocado una polémica en solo unos minutos.

«Hay una cosa que es el consentimiento o la decisión propia. Y ella lo hace porque es SU decisión y su cuerpo y porque no tiene nada de malo. Que lo hagan con el mío, decidiendo por mí, sin consentimiento, no es lo mismo. Si quiero desnudarme yo decido cuándo hacerlo, no unos energúmeno», constestaba a un tuit que ya ha sido eliminado por la persona que lo escribió.

Este problema llega en un momento dulce para Laura Escanes, que vive un verano mágico junto al cantante Álvaro de Luna, con el que mantiene una relación que parece ir genial. El pasado mes de julio protagonizaron una de las imágenes más románticas del verano al salir juntos al escenario durante un concierto del artista.