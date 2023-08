Laura Escanes toma una drástica decisión respecto a sus redes sociales

Laura Escanes se retira de las redes sociales. La influencer ha acudido a su cuenta de Instagram para sincerarse con sus seguidores e informarles que ha tomado la decisión de alejarse de forma temporal para poder disfrutar de su hija Roma y de su entorno más cercano.

Asegurando que se encuentra «bien», la catalana ha explicado el motivo de su decisión a través de un texto en sus stories de Instagram. «He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales», ha aclarado.

Lejos de dejarlo ahí, Laura Escanes ha confesado que es una decisión que tomó hace unos años con el objetivo de darse un respiro de la presión que supone el mundo de las redes y, con ello, priorizarse a ella y a su familia.

«Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada, pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero», explica. Recientemente, la joven de 27 años ha compartido algunas instantáneas de su paso por la isla de Menorca, donde está disfrutando de sus vacaciones de verano.

Un lugar al que acude cada año y que ha disfrutado junto a sus amigas y su pareja, el cantante Álvaro de Luna. Sin embargo, con esta decisión, la influencer continuaría con sus vacaciones y momentos de desconexión, pero sin publicarlo diariamente a Internet. Un descanso que le va a sentar de maravilla y por el que sus seguidores no han dudado en apoyarla. Por lo tanto, no es un adiós por parte de Laura Escanes, sino un hasta pronto.

View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes)