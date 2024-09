Laura Escanes carga, como nunca, contra Álvaro de Luna: «Estoy hasta los huevos»

Laura Escanes no se corta al hablar de Álvaro de Luna, su ex novio y con el que no ha terminado la relación de la mejor manera posible. La influencer está muy cansada de que el cantante hable de su ruptura en sus canciones y lo haga dando una versión que no coincide nada con lo que ella piensa y vivió, por lo que los problemas se siguen produciendo un año después de que hayan roto. Durante su paso por el festival Suavefest de María Pombo, que se celebró el pasado sábado después de muchos rumores y polémicas por su lugar de celebración, la catalana ha atendido a los medios de comunicación y ha respondido a las preguntas sobre si pensaba ver el concierto que Álvaro daba allí, una casualidad muy caprichosa.

Todo ha comenzado por las palabras del artista, que había celebrado que Laura acudiese a un concierto suyo hace solo unos días en La Coruña, algo que ella ha negado por completo. «No he ido. Estuve en el festival escuchando La Oreja de Van Gogh y cuando acabó me fui. De hecho, es que subí que hasta estaba cenando», ha querido dejar claro ante los micrófonos de Europa Press. De esta manera desmiente la versión de que se hubiera quedado a verle para escuchar algunas de las canciones que la tienen como protagonista. Bastante molesta por esas palabras, ha querido dejar claro que «él sabía perfectamente que no estaba» porque incluso se había encontrado con la cuñada de Álvaro al salir del lugar.

Preguntada por qué estaría diciendo eso, la catalana se ha despachado sin problemas. «Ganitas de… no me sorprende ya, la verdad. Dice una cosa y hace otra o sea que…», ha dicho con cara de enfado. También ha dejado claro que ahora mismo no tiene ningún tipo de contacto con él o con su entorno: No, bueno, no están. O sea me da igual, la verdad. No es que me sea indiferente, es que se me hace como muy pesado ya».

Aunque en el pasado Álvaro de Luna le dedicó la romántica Todo contigo, sus últimas canciones son muy distintas y cuenta su visión de cómo fue la ruptura, aunque su versión de lo sucedido es bastante distinta. «La realidad no fue así. Si él quiere contar otra realidad, que cuente lo que le de la gana. Es que estoy tan hasta los huevos, de verdad», ha dicho muy contundente.

Laura Escanes se queda con lo bueno de esta etapa

Aunque ha dicho que está «decepcionada» por cómo está sucediendo todo, la creadora de contenido prefiere vivirlo como un aprendizaje más de la vida y que por eso prefiere recordar los momentos buenos de lo sucedido. No podía faltar preguntar por cómo está ahora y si tiene una nueva ilusión, pero aclaraba que está «soltera» y que tiene el corazón «lleno, feliz y tranquilo, en paz, que es lo que necesita».

Laura y Álvaro rompieron el mes de noviembre de 2023 después de una relación de casi un año de duración y que estuvo marcada por muchos momentos de cara a la prensa y a los seguidores en las redes sociales.