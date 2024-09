Laura Escanes la lía y publica un vídeo que iba para ‘Mejores amigos’: «Ha estado un minuto o menos»

Laura Escanes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las influencers más conocidas y reconocidas de nuestro país. Se dedica a las redes sociales pero, a su vez, está inmersa en numerosos proyectos. Un claro ejemplo lo encontramos en Entre el cielo y las nubes, su podcast para Podimo, donde recibe a un gran número de invitados que no dudan en sincerarse con ella sobre numerosos asuntos. Recientemente, la catalana no ha sido noticia por ninguna de sus entrevistas o campañas publicitarias, sino por algo verdaderamente inesperado. Y es que ha publicado un vídeo en sus historias de Instagram cuando, en realidad, solamente iba a ser compartida en ‘Mejores amigos’, es decir, que solamente las personas que ella quiera pueden visualizar ese contenido. Aunque el vídeo en cuestión estuvo disponible durante «un minuto o menos» como ella misma ha afirmado, varios de sus seguidores han sido realmente rápidos a la hora de capturarlo.

En esta historia que iba a ser compartida en ‘Mejores amigos’, podemos ver a la propia Laura Escanes en una situación que, aparentemente, podría ser cotidiana. Todo ello junto a un pequeño texto, que decía lo siguiente: «Me subo a un taxi y suena ADL». Muchos no tardaron en preguntarse a quién se refería con «ADL» pero, si conocemos la historia de la influencer, no tardamos en llegar a una conclusión. Y es que se refería al cantante sevillano Álvaro de Luna, con quien mantuvo una relación sentimental y cuya ruptura ha generado muchísimos titulares. Entre otras cuestiones, porque él le dedicó varias canciones con indirectas a la creadora de contenido, como es el caso de Suerte 🙂. Por lo tanto, este gesto de Laura Escanes no ha pasado desapercibido, precisamente, porque esa relación sentimental no acabó en buenos términos, ni mucho menos.

Muchas son las personas que se han hecho eco de este error de la influencer. Y siendo honestos, no es para menos. Un claro ejemplo lo encontramos en Abel Planelles, reconocido creador de contenido, que no ha tardado en publicar un vídeo en su Instagram contando todo lo que ha ocurrido: «A Laura Escanes se le ha escapado este story… la verdad, qué mala suerte subirte a un taxi, que suene tu ex y además subir la historia a normal».

Al ser consciente de la repercusión de su fallo garrafal, Laura Escanes ha escogido la publicación de Abel Planelles para pronunciarse al respecto: «Jajajajaajja oye tío, mis seguidoras rápidas sois unas chivatas HA ESTADO LITERALMENTE 1 minuto o menos». Por fortuna, a pesar de lo ocurrido, la joven se lo ha tomado con humor y ha optado por restar importancia a lo sucedido. ¡Esa es la actitud!

Y es más que evidente que todos podemos cometer error, pero no todos tienen la repercusión de Laura Escanes en redes sociales. Al fin y al cabo, la catalana cuenta con nada más y nada menos que 2 millones de seguidores. ¡Casi nada! Por lo tanto, a pesar de que el vídeo solamente estuvo disponible durante unos cuantos segundos, fue el suficiente para que fuera capturado, compartido y se haya hecho viral. A pesar de todo, por suerte, la cosa no ha ido a más y ella ha optado por restar importancia a lo ocurrido.