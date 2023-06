Lara Álvarez, contundente con las críticas a ‘Me Resbala’ con un casual guiño a ‘Supervivientes’

Este martes arrancó Me resbala, el nuevo programa de Telecinco con Lara Álvarez al frente. Al comienzo de la noche, la presentadora asturiana quiso hacer un homenaje a Supervivientes, programa en el que estuvo ocho años, con su look, e incluso hizo un divertido guiño al reality.

«Muy buenas noches Supervivientes», empezó entonando Lara Álvarez, antes de rectificar y de inaugurar el plató de la que va a ser su casa profesional durante los próximos meses. «A ver, vale que voy vestida de Supervivientes, esto está claro», continuaba.

«Vale que esto no es Supervivientes porque aquí huele bien y ahora mismo hay un señor que está escondiendo el bocata en el público, así que no, no puede ser este el inicio del programa, esto hay que hacerlo bien, muy buenas noches y bienvenidos a Me resbala», exclamó Lara entre aplausos.

Lara Álvarez dio el pistoletazo de salida al programa mostrando algunos de los mensajes que había recibido al saberse que iba a estar al frente de Me resbala. La presentadora, con la naturalidad que le caracteriza, no solo mostró los mensajes buenos, si no que también se enfrentó a las críticas.

«Cuánto apoyo recibido de todos vosotros», exclamó con ironía antes de mostrar algunas de las críticas que se había encontrado en las redes sociales. «A Lara Álvarez la veo muy sosa para este formato», «Lara solo me gusta en Supervivientes», «Lara, es muy maja, muy guapa, muy buena profesional, pero graciosa no es», son algunos mensajes que compartió y a los que reaccionó con humor.

«Después de leer todos estos mensajes lo que me pregunto es: ‘Lara bien, Lara mal», señaló Lara Álvarez sin perder la sonrisa y antes de dar comienzo a la primera noche del programa, presentando a los cómicos que iban a estar a su lado: Florentino Fernández, Paula Púa, Edu Soto, Lorena Castell, Juan Dávila, Paz Padilla y Santiago Segura.