Lara Álvarez confirma que se tomarán medidas disciplinarias en ‘Pesadilla en el paraíso’ por este motivo

Pesadilla en el Paraíso continua dejándonos verdaderos momentazos. Su tercera entrega estuvo marcada, entre otras cosas, por la expulsión de Mónica Hoyos y la fuerte discusión entre Gloria Camila y Xavier Font. Sin embargo, este no fue el único motivo por el que el fundador del grupo Locomía fue protagonista de la gala, ya que Lara Álvarez tuvo que ponerse muy seria con él.

El incumplimiento de una de las normas del programa llevó a la periodista a dar un toque de atención y a anunciar medidas disciplinarias que afectaban a todos los concursantes, pese a que la infracción la había cometido solo uno de ellos. Una falta que no le hizo mucha gracia a los compañeros del artista.

“Fui muy clara el primer día que llegasteis a la casa con el tema de las normas, ¿hay alguien que considere que se ha saltado alguna norma?”, preguntaba Lara Álvarez. Pero, lejos de quedarse callado, Xavier Font dio un paso al frente y se pronunció.

“Yo pensando que el capataz se podía mojar, me puse la manguera arriba y yo no sabía que estaba haciendo algo mal, lo hice por inercia, me llamaron la atención», se defendió el concursante. “Te lo digo a ti y os lo digo al resto, os recuerdo los privilegios del capataz: inmunidad, entra a elegir al aspirante en la nominación y en la inmunidad; tiene la habitación y el baño, tiene la posibilidad de compartirla o no; organiza las tareas de la casa y ya; la ducha es en el río, esto lo sabemos todos”, le reprendió.

La ironía de la situación se debía a que Xavier era el que mejores condiciones tenía y el que había incumplido la norma de bañarse con la manguera. “La penalización grupal la vais a ver cuando lleguéis a la casa. Os deseo ánimo porque no va a ser fácil”, les comunicó la de Gijón.

Y vaya si la vieron. Nada más llegar a la casa los concursantes se percataron de que “no tenemos aceite, no tenemos azúcar, no tenemos harina, ni levadura. Solo garbanzos”. Unas limitaciones que no sabrán hasta cuándo tendrán que soportar.

“Por una acción mía… Obviamente me siento fatal. Todo lo que sea afectar al resto de los compañeros, yo hago mea culpa y me sabe fatal. Yo hoy estoy anímicamente bajoneado. Estas cosas fuera me afectarían menos porque me la traen un poco al fresco. Pero aquí dentro soy responsable y me siento mal porque lo he hecho mal”, confesó Font, arrepentido.