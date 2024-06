Kiko Matamoros, sobre el gesto de ‘Supervivientes’ con Ángel Cristo Jr: «Lo han hecho con intención»

Kiko Matamoros se ha convertido en los últimos días en el gran enemigo de Supervivientes 2024. Después de sacar a la luz una conversación con su hija Laura cuando todavía estaba dentro del concurso -y debía estar incomunicada-, ahora atiza de nuevo por la desaparición de Ángel Cristo Jr. de la semifinal, celebrada el pasado domingo.

La noticia saltaba solo unos minutos antes de la gala presentada por Sandra Barneda, cuando el hijo de Bárbara Rey compartía un vídeo en su cuenta de Instagram contando que había sido desconvocado de última hora del programa. Pese a su polémica salida sí estaba acudiendo como colaborador, aunque para una noche tan importante no contaban con él.

«Me habría gustado estar ahí en Supervivientes… Como veis estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche, llegaba tarde y me han llamado para cancelarlo, dicen que no me necesitan», decía esperando en la calle vestido para acudir con su inseparable camiseta de camuflaje.

«Me han dejado como novio de pueblo, vestido y alborotado. Tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me he puesto», así lamentaba haberse preparado para nada. Además, su intención era acudir a plató para defender a Gorka, que finalmente se ha quedado a las puertas de la final.

Ángel Cristo Jr ha compartido este video en Instagram explicando que han cancelado su presencia en #SVSemifinal esta misma tarde pic.twitter.com/YlnKDvXerp — Alba Medina (@Srtacotilleo) June 16, 2024

Se trata del penúltimo pulso entre el gran protagonista del programa, hasta su expulsión disciplinaria, y la dirección del programa. Además de las teorías de todo tipo, Kiko Matamoros ha aprovechado su intervención del lunes en Ni que fuéramos para dar su particular opinión sobre lo sucedido.

«Lo han hecho con intención y mala leche, para joderle», ha dicho en lo que parecía un nuevo discurso para atizar a la organización, pero no era así. Por una vez se ha puesto de lado de Supervivientes 2024 y entiende los motivos para no contar con Cristo por su poca participación en plató: «Entiendo a la organización porque Jorge Javier, en la gala del jueves, le tiraba el anzuelo y no decía ni pío. Se lo guardó para el viernes».

Es cierto que Ángel Cristo y sus defensores han encontrado en De viernes el lugar perfecto para dar su versión de lo sucedido tanto en Honduras como en su relación familiar, por lo que son muchos los que opinan que prefiere guardarse las declaraciones para Santi Acosta y Bea Archidona.

«Le desconvocan porque en el programa no dice nada y en el otro programa se explaya», asegura Matamoros. Esta teoría no es para nada descabellada, ya que el entorno de Ángel Cristo, encabezado por Ana Illas -su pareja- y Ricky -su defensor-, han dejado claro en muchas ocasiones que se sienten mejor tratados en el programa de los viernes.

También es verdad que el hermano de Sofía Cristo está intentando mantener una buena relación con el programa para no incumplir ningún punto de su contrato como concursante y no perder el dinero que habría generado por su participación. Eso incluye acudir a las galas y no hablar de según que temas en otros programas, pese a que sean de la misma Telecinco.