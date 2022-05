En el transcurso del pasado programa de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ y, con motivo del día de la madre, todos los concursantes han recibido emotivos mensajes. La pasada gala presentada por Ion Aramendi se ha interesado entre otras cuestiones por el estado de Kiko Matamoros, quien en una intervención muy sincera ha confesado que se plantea abandonar el concurso.

Lo cierto es que muchos de los concursantes del reality infravaloran multitud de cuestiones que les pueden influir al querer vivir la experiencia de ‘Supervivientes 2022’ supone. Especialmente, está siendo muy dura para el colaborador de ‘Sálvame’ ya que, cada noche, es acribillado por los mosquitos de la isla, sintiéndose por ende cada vez más debilitado. Pero, por si fuera poco, en las últimas horas ha estado enfermo del estómago, sin poder parar de vomitar y con claros síntomas de encontrarse muy débil. Algo que ha hecho saltar las alarmas de iniciar su protocolo de abandono.

En el transcurso de la gala, Ion ha aprovechado para preguntar directamente a Kiko Matamoros, cual es su actual estado: “Estoy jodido. Pero, bueno, animado y agradecido a los compañeros; han entendido mi situación y me están ayudando mucho”. Asimismo, aprovechando su intervención, el colaborador se ha querido disculpar con sus compañeros, con la audiencia y dirección del programa, al no poder participar en el juego de recompensa: “Tengo un amago de rotura en el cuádriceps, no quiero hacer un esfuerzo que me saque del concurso”.

A pesar de que en la última semana, el superviviente no pueda verse involucrado en todas las pruebas debido a su malestar, parece que por el momento está dispuesto a continuar su aventura en el reality contra viento y marea. Sin embargo, podemos estar ante sus últimos días en las playas de Honduras, después de que recibiera la nominación directa por parte de Yulen Pereira.